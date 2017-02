Frauen der Reformation in Mitteldeutschland

Die Ausstellung „Frauen der Reformation in der Region“ stellt im Landratsamt Schleiz zwölf Protagonistinnen vor, die im 16. Jahrhundert nicht nur als Wegbegleiter ihrer Männer die Reformation in Mitteldeutschland mit geprägt haben.

Zur Eröffnung der Schau, die von den Evangelischen Frauen in Mitteldeutschland gestaltet wurde, zeigte sich Landrat Thomas Fügmann beeindruckt von der Resonanz, die von dem großen Interesse an dem Thema zeugt. "Mir war nicht bewusst, dass so viele Frauen eine Rolle in der Reformation gespielt haben", bekannte Fügmann. Er ist überzeugt, dass "die Rolle der Frau durch diese Ausstellung weiter gefestigt wird."Die in der Ausstellung dargestellten Fakten basieren auf Forschungsergebnissen aus Indizien und Chroniken, betonte Jana Kühnrich von den Evangelische Frauen in Mitteldeutschland. Sie unterstrich zur Ausstellungseröffnung, dass die Lebensentscheidungen und Schicksale der vorgestellten Frauen vor 500 Jahren im Kontext zur heutigen Zeit höchst aktuell sind.Lange Zeit galt die Reformation als eine Männerdomäne, doch neben den bekannten Protagonisten wie Martin Luther, Melanchthon, Thomas Müntzer, Hyldrich Zwingli und Johannes Calvin haben Frauen eine starke Rolle in der wohl bedeutendsten Umbruchphase der frühen Neuzeit gespielt. Sie waren als Wegbereiterinnen der neuen Lehre gefragt. Die Ausstellung zeigt, wie sich Frauen bereits vor 500 Jahren in einem wichtigen Zeitabschnitt deutscher und europäischer Geschichte klar zu politischen, religiösen und gesellschaftlichen Fragen positioniert haben. Sechs Ausstellungstafeln führen in die damaligen Lebensbedingungen ein und informieren über die weitreichenden Veränderungen dieser Zeit. Die Evangelischen Frauen Mitteldeutschlands wollen durch diese Ausstellung das reformatorische Wirken von Frauen sichtbar machen und die Mitverantwortung von Frauen früher und heute würdigen.Die Ausstellung wird bis zum 24. Februar 2017 im Foyer des Landratsamtes zu sehen sein.