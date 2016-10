Für den ganz besonderen Tag: Greizer Hochzeitsmesse am 16. Oktober in der Vogtlandhalle

Rund um den schönsten Tag im Leben wird sich alles bei der Greizer Hochzeitsmesse am Sonntag, 16. Oktober, in der Vogtlandhalle Greiz drehen.

Der Tag soll Anregungen und Informationen für die Gestaltung des großen Tages geben. „Wobei nicht nur ausschließlich die Hochzeitsfeier im Mittelpunkt stehen soll, sondern auch andere festliche Anlässe und Familienfeiern wie Jugendweihe und Konfirmation beispielsweise“, sagen Thomas Steudel und Michael Täubert vom Greizer Gewerbeverein, der die Hochzeitsmesse organisiert. Auf jeden Fall will die Messe Besuchern und künftigen Brautpaaren alles bieten, was zu einer gelungenen Feier beiträgt.Die Türen der Vogtlandhalle öffnen sich von 11 bis 18 Uhr und in dieser Zeit präsentieren sich zahlreiche regionale Aussteller von der Eventplanung über das Catering und den Fahrzeugverleih bis hin zum Hochzeitsschmuck und den Brautmoden- und Herrenausstatter. „Es werden Aussteller aus jeder Branche zu sehen sein, die eine Feier zu einem unvergesslichen Erlebnis werden lassen“, versprechen die Organisatoren. Die Brautmoden werden in festlichem Rahmen vorgeführt und natürlich können sich die Messebesucher auf hilfreiche Anregungen und Ratschläge freuen.Musik und Unterhaltung runden die Greizer Hochzeitsmesse ab, die wohl die erste ihrer Art in der Kreisstadt ist. Der Eintritt ist frei!