Greiz feiert am 3. Oktober in der gesamten Innenstadt

Wie in jedem Jahr lädt Greiz am Tag der Deutschen Einheit zum Besuch der Ostthüringer Kreisstadt ein. In der gesamten Innenstadt wird gefeiert – mit dem traditionellen Neustadtfest, einem Oktoberfest in der Brückenstraße, dem Greizer Automarkt im Schlossgarten und an zahlreichen weiteren Orten.

Auf jeden Fall erwartet die Greizer und ihre Gäste am 3. Oktober ein abwechslungsreiches und vielseitiges Programm. Eröffnet wird das Festtreiben um 10 Uhr vor der Vogtlandhalle durch den Bürgermeister. Dazu spielt der Fanfarenzug Greiz auf. Anschließend laden über 100 Händler-, Präsentations- und Flohmarktstände in der Greizer Neustadt zum Bummeln, Schauen und Kaufen ein. Im Goethepark präsentieren sich Vereine und Verbände und die Vogtlandhalle steht ganz im Zeichen des Tages der Handarbeit. Einige Gewerbetreibende an und in der Carolinenstraße stellen sich und ihre Unternehmen wieder mit den „Tag der offenen Tür“ vor. Ebenso laden die Katholische Kirche, die Volkssolidarität, die Arbeitslosenhilfe und das Curanum-Seniorenpflegezentrum an der Schlossbrücke sowie von 10 bis 12 Uhr das Ulf-Merbold-Gymnasium und von 10 bis 16 Uhr der neue Wohnpark der Gemeinnützigen Wohnungsgenossenschaft GWG Interessenten ein, die Einrichtungen zu besuchen. Gegen 14.30 Uhr verleiht der Neustadtverein die „Greizer Neustadtperle 2016“, um 16 Uhr wird der „Verein des Jahres 2016“ geehrt und um 17 Uhr werden die Gewinner des Neustadt-Quiz‘ ausgelost, die sich über Gutscheine für Veranstaltungen in der Vogtlandhalle freuen können.Das Festtreiben beschränkt sich jedoch bei weitem nicht nur auf die Greizer Neustadt. In der gesamten Innenstadt öffnen am Montagnachmittag Geschäfte zum Feiertagsshopping und im Schlossgarten präsentieren sich zehn Autohäuser und Kfz-Fachbetriebe zum traditionellen Automarkt. Hier werden jede Menge Fahrzeuge vorgestellt – sowohl Neuwagen als auch gepflegte Gebrauchte – und es gibt kompetente Informationen. Der Automarkt wird von der Kfz-Innung Ostthüringen unterstützt, der TÜV Thüringen ist mit vorort und für die Musik im Schlossgarten sorgen der K&K City Sound und der Greizer Fanfarenzug (10.30 Uhr). Selbstverständlich ist auch hier bestens für das leibliche Wohl gesorgt!Das gilt natürlich auch für das Oktoberfest, zu dem der Greizer Gewerbeverein in die Brückenstraße und in die Baderei einlädt.Sportlich kann man sich beim 13. Bolzplatzturnier betätigen, das beginnt bereits 9.30 Uhr auf dem DFB-Minifußballfeld an der Elsteraue. Gespielt wird in Vier-Mann-Teams in verschiedenen Altersklassen ab AK 7. Teilnahmemeldungen sind beim Kreissportbund, Telefon 03661/674118, oder am Turniertag bis 9 Uhr vorort möglich.Um 14 Uhr gibt es eine Schlossführung durch das Obere Schloss und um 17 Uhr liestRainer Ehrt zur Finissage seiner Ausstellung im Sommerpalais erotisch-ironische Texte Neustadtfest zum Tag der Deutschen mit Straßenfest, Automarkt, Flohmarkt, Tag der Vereine, Tag der Handarbeit, Tag der offenen Tür und verkaufsoffenem Nachmittag.• Carolinenstraße, 10 - 18 Uhr: Buntes Händlertreiben, Flohmarkt, Catering, Musik• Goethepark, 10 - 18 Uhr: „Tag der Vereine“, Präsentation von Vereinen und Verbänden• Vogtlandhalle Foyer, 10 - 17 Uhr: „Tag der Handarbeit“, Präsentationen und Workshops zu Handarbeitstechniken; 15 Uhr: Puppenspiel „Der kleine Angsthase“ in der Studiobühne• Neustadt, 10 - 18 Uhr: „Tag der offenen Tür“ bei Gewerbetreibenden und Einrichtungen• DFB-Mini-Fußballfeld Elsteraue, 9 Uhr: 13. Bolzplatzturnier in der Neustadt• Schlossgarten, 10 - 18 Uhr: „Greizer Automarkt“ mit Catering, Programm, Kinderbelustigung• Sommerpalais, 17 Uhr: Finissage Ausstellung „Weltgeschehen , Rainer Ehrt liest erotisch-ironische Texte• Innenstadt, 13 - 18 Uhr: Feiertagsshopping für die ganze FamilieDer Veranstaltungsflyer mit dem kompletten Programm ist in der Tourist-Info und in Greizer Geschäften erhältlichen und steht auf www.greiz.de zum Download bereit. Informationen gibt es auch direkt beim Veranstaltungsteam unter Telefon 03661/612 71 10.