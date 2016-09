Majestäten mit Bodypainting

Weinmajestäten einmal anders: Weinkönigin Katharina Dötsch von Kobern-Gondorf und ihre Prinzessinnen von der Mosel haben mit einem Bodypainting überregional Aufsehen erregt.

Am Sonntag, 25. September, sind die vier Weinmajestäten beim Herbstfest im Einkaufspark Langenwolschendorf zu Gast, um die Wein- und Ferienregion Mosel vorzustellen. Ob sie dabei auch ihr Bodypainting zeigen? Am besten, einfach mal vorbei schauen und sich überraschen lassen!Was es alles noch zum Herbstfest und dem 20. Moselweinfest in Langenwolschendorf bei Zeulenroda gibt, steht am Mittwoch im Allgemeinen Anzeiger Zeulenroda-Triebes und Saale-Orla-Kreis.