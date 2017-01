Nahtlose Praxisübernahme

Die Greizer Diplom-Medizinerin Karin Moser verabschiedete sich in den wohlverdienten Ruhestand; Dr. med. Ilona Pettendi übernahm Allgemeinmedizinische Praxis.

Nach jahrzehntelanger Tätigkeit als niedergelassene Ärztin verabschiedete sich Frau Dipl.-Med. Karin Moser zum Jahresende 2016 in den wohlverdienten Ruhestand. Ihre Nachfolgerin Frau Dr. med. Ilona Pettendi nahm am 1. Januar nahtlos ihren Dienst auf. Die aus Ungarn stammende Medizinerin, die an der Semmelweis-Universität Budapest studierte, verfügt über die Anerkennung als Fachärztin für Allgemeinmedizin sowie Fachärztin für Innere Medizin und kann auf eine über 14-jährige hausärztliche Tätigkeit verweisen.Mit dem Arztwechsel bezog die Praxis gleichzeitig neue Räumlichkeiten in der Greizer Brunnengasse 4. Die bekannten Sprechzeiten bleiben unverändert. Unter der Telefonnummer 03661-464601 können künftig Termine vereinbart werden.Frau Dr. med. Pettendi bietet im Rahmen der hausärztlichen Versorgung EKG-Untersuchungen, Blutdruckmessungen, Impfungen sowie Krankheitsfrüherkennungs- und Gesundheitsuntersuchungen an. Zusätzlich wurde das Leistungsspektrum um die Durchführung von Spirometrien ergänzt.Die langjährige Mitarbeiterin Ulrike Schleifer wird auch weiterhin in der Allgemeinmedizinischen Praxis tätig sein.Das Medizinische Versorgungszentrum der Kreiskrankenhaus Greiz GmbH - Poliklinik Greiz GmbH - (MVZ) wurde 2007 als Tochtergesellschaft der Kreiskrankenhaus Greiz GmbH gegründet. Insgesamt gehören dem MVZ achtzehn Praxen an. Durch die örtliche Nähe zur Kreiskrankenhaus Greiz GmbH ist ein nahtloser Übergang zwischen ambulanter Leistungserbringung und stationärer Behandlung gegeben.Einen detaillierten Überblick über alle Praxen sowie weiterführende Information findet man auf der Internetseite des MVZ unter www.mvzgreiz.de.