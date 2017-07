Pedelec und E-Bike Testfahrer/innen gesucht

Die Fahrtests werden im thüringischen Tanna und der näheren Umgebung mit bisher einzigartiger und speziell angefertigter Messtechnik gefahren. Die Kennwerte Reichweite, Unterstützung, Effizienz des Antriebs, Durchschnittsgeschwindigkeit u.v.m. werden dabei für Tour-, Berg- und Stadtstrecke ermittelt. Fotos vom Frühjahrstest 2017 (flickr)Bei dem Fahrtest fahren die Tester/innen die Elektrofahrräder zwei Wochen lang vom 8. bis 22. September 2017 auf der derzeit weltweit einzigen Referenzstrecke für Pedelec und E-Bike Tests. Ein Fitnessprogramm mit hoher Anforderung und hohem Lerneffekt.Jeder Testfahrer fährt zur Ermittlung des Unterstützungsfaktors ein normales Rad. Wir bezeichnen es als Referenzrad.Im ExtraEnergy Test wird die Trittkraft bzw. -leistung mit eigens angefertigten Messpedalen während der Fahrtests genau ermittelt und zwar am jeweiligen Pedelec und an dem Referenzrad.Um die Trittleistung vergleichen zu können, wird diese von jedem Testfahrer auf dem Referenzrad bei langsamem, mittlerem und schnellem Tempo jeweils drei mal auf der Teststrecke Tour und Alltag gemessen. Das Fahren des Referenzrads ist die größte Herausforderung des Tests.Das zweiwöchige Fitnessprogramm der Testfahrer/innen beinhaltet, die Pedelecs oder E- Bikes und das Referenzrad auf der insgesamt 14,7 km langen ExtraEnergy Teststrecke in Tanna zu fahren. Die Strecke teilt sich in eine 9,4 km lange Alltags- sowie eine 5,3 km lange Tourenstrecke.Die Alltagsstrecke besteht aus einer Beschleunigungsstrecke, einer 1 km langen Bergfahrt mit einer gemäßigten Steigung von durchschnittlich 5 %, einer Stadtfahrt mit festen Haltepunkten, die Stop- und Go simulieren und der Berganfahrt mit durchschnittlich 12 % Steigung. Bestandteil der Alltagsstrecke ist das Fahren ohne Motor auf dem letzten Streckenabschnitt. Teststrecke Alltag (gpsies)Die Teststrecke Tour führt über mäßige Steigungen mit unterschiedlichen Oberflächen wie Landstraße, Schotter- und Waldweg. Teststrecke Tour (gpsies)Die Unterkunft in Wohnmobilen und Wohnwagen auf dem ExtraEnergy Gelände sowie die Verpflegung werden von ExtraEnergy gestellt.Eine Teilnahme ist ab einem Mindestalter von 16 Jahren (bis 18 Jahren mit Unterschrift der Eltern) möglich. Insbesondere Frauen aller Altersgruppen werden gesucht. Damit jede/r jedes Testrad fahren kann, beträgt die Mindestkörpergröße 1,65 m. Voraussetzung zur Teilnahme ist weiterhin Ihr Einverständnis zur Veröffentlichung Ihres Namens, Alters, Gewichts, Körpergröße, Rad-Km 2017, Favorit im Test sowie weiteres Fotomaterial während des Tests, auf dem Sie zu sehen sind. Wichtig ist das Mitbringen allwettertauglicher Bekleidung, dies betrifft insbesondere feste Schuhe und Regenbekleidung.Bewerben können Sie sich in unserem Anmeldeformular unter Angabe Ihres Alters, Ihrer Körpergröße, Ihrer Telefonnummer sowie Ort und Postleitzahl. Von Interesse ist weiterhin, welche Erfahrung Sie bisher mit Pedelecs/E-Bikes gemacht haben sowie wieviel km Sie in diesem Jahr, egal ob im Urlaub oder privat, in etwa Fahrrad gefahren sind.Bitte bewerben Sie sich unter folgendem Link:Ihre Ansprechpartnerin für Rückfragen:Angela Budde (Redaktion ExtraEnergy)Angela.Budde@ExtraEnergy.orgWir freuen uns auf Sie!