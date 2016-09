Schauen, Stöbern, Kaufen in der Festhalle Plauen

Kreative präsentieren und verkaufen ihr Handgemachtes.Lassen Sie sich überraschen und zum Selbermachen anregen.Nach bisher zwei erfolgreichen Veranstaltungen in Plauen geht es am 24. und 25.09.2016 in der Festhalle wieder kreativ zu.In der gemütlichen Atmosphäre der Festhalle in Plauen darf zum 3. Mal auf dem Kunsthandwerk- und Kreativmarkt geschaut, geschnuppert, gewühlt, gefragt, gefachsimpelt, geflochten, gesiedet, angeregt, gebastelt, gestrickt, geworben, zugehört, gelacht, gegessen, getrunken, genascht und vor allem auch gekauft werden.Circa 50 Kunsthandwerker und Kreative stellen ihre liebevoll und ausschließlich selbst hergestellten Unikate vor. Vielfältige Mitmach-Angebote für Klein und Groß, Vorführ-Aktionen, Vorträge zur Kräuterverwendung und –küche und unser beliebter Clown „Chariash“ lassen diesen Markt zum Erlebnis für die ganze Familie werden. Viele leckere kulinarische Überraschungen und ein Gewinnspiel für die Besucher runden den Kunsthandwerk- und Kreativmarkt ab.Insbesondere regionale Kunsthandwerkerinnen, Kunsthandwerker, Kreative, Künstler und Caterer konnten für diesen Kreativ-Markt gewonnen werden.Der Eintritt beträgt für Erwachsene 3€, Kinder bis 12 Jahre haben freien Eintritt und die Familienkarte kostet 5 €.Anmeldungen von Kunsthandwerkern und Kreativen für weitere Kreativmarkt-Termine nimmt das „a.allerlei KREATIVteam“ aus Greiz jederzeit gerne entgegen. Für Anregungen, Hinweise oder Nachfragen stehen die Veranstalter Antonio Antrilli und Erika Koopmann jederzeit zur Verfügung.Öffnungszeiten: Samstag von11 Uhr bis 19 Uhr, Sonntag von 10 Uhr bis 18 UhrWo: Festhalle in PlauenWann: 24.-25.09.2016a.allerleiKREATIVteamAnsprechpartnerin: Dipl.-Ing. Erika KoopmannAm kleinen Zieger 1907973 GreizTel: 03661/67 58 44 oder 68 73 39 Handy 0172/60 005 84 oder 0177/16 76 899Fax 03661/67 58 55planungsbuero.antrilli@t-online.deodera.allerlei@web.deauf Facebook: