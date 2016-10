Über 200 Apfelsorten

Der Pomologe (Obstbaumkundige) Hans-Jürgen Mortag wird am Donnerstag, den 13. Oktober, in der Zeit von 14 bis 18 Uhr, seine über 200 verschiedenen Apfelsorten im Wasserkraftmuseum Ziegenrück in einer Apfelsortenausstellung präsentieren.

Besucher können an diesem Tag eine Bestimmung ihrer eigenen mitgebrachten Äpfel zu einem Unkostenbeitrag von einem Euro vornehmen lassen. Dazu sollten mindestens zwei Äpfel, von einer Sorte mitgebracht werden. Zum Transport der Äpfel bitte keine Plastiktüten verwenden.