10. Vogtland-Spiele 2017: Eiskunstlaufen und Eisschnelllauf

Greizer Eiskunstläufer beenden mit Vogtland-Spielen diesjährige Wettkampfsaison

Ergebnisse Eiskunstlaufen Vogtland-Spiele 2017:

Mit dem Greizer Bürgermeister Gerd Grüner und Vertretern des Vogtlandkreises wurden am Montag, 06.03.2017, die Wettkämpfe im Eisschnelllauf und Eiskunstlauf im Rahmen der 10. Vogtland-Spiele eröffnet.Nachdem die Eisschnellläufer mit atemberaubenden Geschwindigkeiten über die Eissportfläche im Aubachtal fegten, folgten im Anschluss die Wettbewerbe im Eiskunstlaufen. In den verschiedenen Wertungskategorien waren neben den geforderten Elementen auch Ausdrucksstärke, Eleganz und Grazie gefragt.Erste Läufer auf dem Eis waren die Anfänger, die in dieser Saison mit dem Eislaufen begonnen haben und sich seit November vergangenen Jahres auf dem Eis bewegen. Sie zeigten eine kleine Choreographie mit ersten erlernten Elementen.In den anschließenden Kategorien I und II präsentierten die Sportler unterschiedlich schwere Eiskunstlaufelemente in vorgegebenen Reihenfolgen.Mehrminütige Programme mit verschiedenen Sprüngen, Sprungkombinationen und verschiedenen Pirouetten wurden von den Läufern in den Kategorien III Kleine Kür und Kategorie IV Große Kür gefordert. Alle Starter des Wettbewerbs präsentierten sich mit Freude und Leidenschaft.Die diesjährigen Wettkampf-Ergebnisse und der Leistungszuwachs ihrer Sportler bestätigt die Arbeit der ehrenamtlichen Übungsleiter und Trainer. Mit vielen glücklich strahlenden Medaillengewinnern fand die diesjährige Wettkampfsaison für die Greizer Eiskunstläufer bei den Vogtland-Spielen einen würdigen Abschluss.Kat. I/A – Elementefolge I:1. Paula Christer, 23,66 Pkt.2. Lydia Graßme, 16,5 Pkt.Kat. I/B – Elementefolge I:1. Johanna Kramer, 20,67 Pkt.2. Anika Pusch, 20,16 Pkt.Kat. II/A – Elementefolge II:1. Alina Muck, 30,83 Pkt.2. Kimberly Wießner, 23,83 Pkt.Kat. II/B – Elementefolge II:1. Celina Söllner, 24,67 Pkt.Kat. III – Kleine Kür:1. Maja Fritzsche, 34,0 Pkt.2. Leoni Merkel, 33,33 Pkt.3. Chantal-Marie Redmann, 29,33 Pkt.Kat. IV – Große Kür:1. Lisa Franke, 57,0 Pkt.2. Maria Stecklum, 56,0 Pkt.3. Lukas Franke, 48,67 Pkt.