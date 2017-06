15. Internationales Brühtrogrennen in Merkendorf

Hindernislauf mit echtem Brühtrog

Die Herausforderung

International und bekannt

Zwischen hartem Wettkampf und Spaß an der Freude

Fakten und Informatives

Das Programm zum 15. Internationalen Brühtrogrennen

Es ist ein ernster Wettkampf, der da am kommenden Samstag, 1. Juli, in Merkendorf startet. Die Brühtröge, die früher genutzt wurden, um geschlachteten Sauen die Borsten zu brühen, sind zwischen 1,60 und 1,80 Meter lang, halbzylindrisch und haben hinten und vorne einen Griff zum Tragen. Sie werden von den Veranstaltern genau so gestellt wie die Reisigbesen, die als Paddel dienen. Wer seinen eigenen Brühtrog mitbringt, muss diesen erst einer strengen Kontrolle unterziehen lassen, bevor er zum Rennen zugelassen wird.Jedes Team besteht aus vier Teilnehmern, die mit dem schweren Brühtrog einen Hindernislauf bestehen und auf jeweils vier unterschiedlichen Seen einen Geschicklichkeitsparcours überstehen müssen, Mal soll der Brühtrog über etwas hinweggehoben und mal unter etwas hindurchgeschoben werden. An anderen Stellen müssen die Teilnehmer Gegenstände fangen, werfen oder balancieren.„Was genau wir uns für dieses Jahr ausgedacht haben, verraten wir natürlich noch nicht“, sagt Michael Himmel, Mitorganisator des 15. Brühtrogrennens augenzwinkernd. „Ein bisschen Spannung soll doch auch noch dabei sein.“Das 1. Brühtrogrennen startete 1989 als Spinnerei des Jugendclubs. Doch dann wurde daraus eine Tradition, die immer weiter wuchs und die alle zwei Jahre stattfindet.Auf die Internationalität des Rennens angesprochen, lächelt Michale Himmel unwillkürliche und meint: „Ach, wissen Sie, für uns vom Dorf ist alles, was über die Thüringer Landesgrenzen hinausgeht international.“ So sind regelmäßig Teams aus München, Schleswig-Holstein und – ja, tatsächlich international – aus Österreich dabei. „Die meisten stammen aus Partnergemeinden unseres Ortes“, sagt Michael Himmel.Das Internationale Brühtrogrennen hat schon einen gewissen Bekanntheitsgrad, schließlich nahmen letztes Jahr 35 Mannschaften teil, darunter etwa zehn reine Frauenmannschaften, die extra gewertet werden. Es starten auch gemischte Mannschaften und reine Männermannschaften, alle ab 18 Jahren „bis Open End“.„Man muss zwei Mannschaftstypen unterscheiden“, erklärt Michael Himmel. „Für die einen ist es ein richtig ernster Wettkampf, und der ist nicht einfach. So ein Brühtrog wiegt ganz schön, und nass können die ziemlich rutschig sein. Trotzdem haben die besten Teams den Parcours vor zwei Jahren über die vier Seen unter 10 Minuten geschafft. Und die Zeit stoppt erst, wenn der letzte über die Ziellinie kommt. Auf der anderen Seite sind da die Teams, wie zum Beispiel eines aus Sachsen, die immer mit fantasievollen Kostümen kommen und denen es nur um die Show, die Gaudi und den Spaß geht. Für die Zuschauer ist genau diese Mischung das Reizvolle an unserem Brühtrogrennen.“ist bereits an diesemAnmelden kann man sich unterWeitere Fragen zu den Wettkampfbedingungenbeantwortet Michael Himmel unterDaniel Dreckmann12 Uhr: Durchgang der Vorstarter13 Uhr: Begrüßung der Teilnehmer und Start des 15. Originalen Brühtrogrennens20 Uhr: Siegerehrung21 Uhr: Beginn der Tanzveranstaltung mit der Coco-Partyband aus Altmittweida10 Uhr: Frühschoppen – die Abendveranstaltung und der Frühschoppen finden in der Reithalle der Familie Köber, Merkendorf 41, 07950 Zeulenroda-Triebes, statt.Es laden herzlich ein:Sportgemeinschaft MerkendorfVolkschor MerkendorfFeuerwehrverein Merkendorf-PiesigitzPferdesportverein Merkendorf