Am Sonntag Vormittag trennten sich der amtierende Meister SV Niederböhmersdorf 1992 e.V. und SV Güldequelle Löhma mit 4:0.

Auf regenschwerem Rasen holten sich die Niederböhmersdorfer durch Tore von Maik Schmeisser 1:0, David Röthel 2:0, Robby Schauerhammer 3:0 und Christian Bräutigam 4:0 ihren 5. Sieg in Folge und führen nun mit 15 Punkten die Tabelle in der Freizeitliga an.