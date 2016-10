7. Spieltag Freizeitliga: SV Niederböhmersdorf - SV Knau/Plothen 5:0 (2:0)

Die Gäste aus Plothen begannen stark, konnten jedoch zu keinem Zeitpunkt die Abwehr der Niederböhmerdorfer in Verlegenheit bringen. Im Gegenzug sorgten die Platzherren bereits mit ersten Torchancen für Gefahr.

David Röthel nutzte seine Gelegenheit zum 1:0 in der 11. Minute. Mit dem 2:0 durch Robby Schauerhammer in der 29. Minute ging man in die Halbzeit. Auch nach der Halbzeit traten die Gäste wieder mit einigen guten Aktionen vor dem Tor in Erscheinung, wussten aber erneut ihre Chancen nicht umzusetzen. Hier zeigten sich die Niederböhmersdorfer entschlossener und erfolgreicher. In der 37. Minute erhöhte Maik Schmeisser zum 3:0. Andreas Daßler nahm seine Möglichkeit, den Ball ins Tor zu befördern, in der 56. Minute zum 4:0 war und auch der eingewechselte Kenny Dietzel konnte den Ball in der 58. Minute zum 5:0 ins Netz legen. Insgesamt ein etwas zu hoher Endstand, mit der Schiedsrichter Christian Racky aus Hohenleuben beide Mannschaften nach einer Zweikampf starken Begegnung vom Platz gehen ließ.Trotz des Sieges musste der SV Niederböhmersdorf heute seinen ersten Platz in der Tabelle an die SV Triptis II abgeben, die durch ihr heutiges 13:1 gegen den SV Krölpa sieben Tore Vorsprung hat. Die beiden stärksten Mannschaften der 2. Kreisklasse (SOK) treffen am nächsten Wochenende im Viertelfinale um den Pokal der Freizeitliga in Triptis aufeinander.Weitere Spielergebnisse vom 7. Spieltag in der Freizeitliga:SG Tanna/Unterkoskau II - SV Blau-Weiß Auma 4:2SV 1961 Lössau - SG Görkwitz 63 3:2VfB Mühltroff III - LSV Zollgrün 2:3SG Bergland Oschitz - SV Güldequelle Löhma 6:2Spielfrei: SG KirschkauTabellenführer ist die SV Triptis II, gefolgt vom SV Niederböhmersdorf. Beide mit 6 Siegen in 6 Spielen. Schlusslichter der Tabelle bleiben die SG Görkwitz 63 und SV Krölpa. Beide konnten in 5 Spielen keinen Sieg davon tragen.