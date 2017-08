Ausstellung anlässlich seines 60. Geburtstages eröffnet.

Vor dem ersten Saisonkampf des RSV Rotation Greiz gegen den KSC Motor Jena wurde am Samstag, 19. August 2017 in der Greizer Mehrzweckhalle eine Dauerausstellung mit Leihgaben des erfolgreichsten deutschen ­Ringers, dem gebürtigen Greizer Uwe Neupert eröffnet. Er sei „unheimlich stolz“ und erinnere sich noch gern an seine Zeit in Greiz, sagte Neupert und verstehe die Schau auch als Anreiz für die Greizer Nachwuchsringer. In Vitrinen sind Urkunden und Medaillen des Ringers zu bestaunen. An einer großen Info-Tafel ist das Wirken des Sportlers für den Ringkampfsport dargestellt. Zur Eröffnung weilte die Thüringer Finanzministerin Heike Taubert (SPD) und die Kandidatin für die Bundestagswahl Elisabeth Kaiser (SPD) unter den zahlreichen Gästen. Die Beigeordnete des Greizer Bürgermeisters Ines Watzek (SPD) erinnerte in seinem Namen daran, dass der Sportkomplex in Greiz-Aubachtal, bestehend aus Eishalle, Schwimmbad und Sporthalle noch immer einen Namen benötigt und bat darum, Vorschläge im Rathaus einzureichen. Im Zuge der Ausstellungseröffnung kam es unter aktiven und ehemaligen bekannten Greizer Ringern zum Gedankenaustausch.