Badesaison mit Hochsommertemperaturen eröffnet

Am vergangenen Samstag wurde im Greizer Freibad die Badesaison eröffnet. Die Mädchen und Jungen vom 1. Schwimmklub Greiz ließen sich das Ereignis nicht entgehen, als der Zeiger der Uhr an der großen Wasserrutsche den Start dazu um 9 Uhr ankündigte. Mit lautem Geschrei stürzten sich die Schwimmer ins Wasser, das zuvor auf eine erträgliche Temperatur von 20 Grad vorgewärmt wurde. Das Team vom Bäderkomplex Greiz – Aubachtal mit Jan Fleischer und Ricky Bucksch haben in den vergangenen Tagen alles daran gesetzt, damit auch rings um das Kinderplanschbecken alles für die Badesaison bereit ist. Die aufgestellten Strandkörbe warten bereits auf Badenixen, die sich für ein Sonnenbad entscheiden. Neben Familien mit Kindern nutzte auch die Seniorin Stefanie Krauß in den Morgenstunden das hochsommerliche Wetter zum Anbaden. Der Leiter vom Bäderkomplex Jan Fleischer ist am Eröffnungstag mit knapp Hundert Badegästen zufrieden und ist überzeugt „In den kommenden Tagen wird sich die Besucherzahl kontinuierlich steigern, denn der Wetterbericht sagt auch weiterhin Badewetter voraus“. Geöffnet hat das Freibad am Montag bis Freitag von 10.00 Uhr bis 19.00 Uhr am Wochenende von 9.00 Uhr bis 20.00 Uhr.