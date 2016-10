Bowling-Team "Strike" gewinnt 12. Vogtländische Hausliga in Greiz

Das Bowling-Team "Strike" mit Frank Geinitz und Frank Hofmann gewinnt die 12. Hausliga im Greizer Bowlingtreff. Einzelsieger sind Silke Hofmann und Andreas Reinhold.

Mit den Endspielen endete am 23. Oktober die Hausliga 2015/16 im Greizer Bowlingtreff Strike. An der zwölften Auflage des Wettbewerbes hatten 26 Teams teilgenommen, die zunächst in zwei Vorrundengruppen und anschließenden K.o.-Runden die Sieger und Platzierten ermittelten.Im Finale des Mannschaftswettbewerbs setzte sich das Bowling Team "Strike" (Frank Geinitz und Frank Hofmann) in drei 10er Serien mit 1115 : 990 gegen die Bowlicks, das sind Mandy Bolick und Thomas Bolick, durch. Knapper ging es im kleinen Finale um Platz drei zu, das am Ende die Pin Schubser (Christian Gündel und Ulli Wurzbacher) mit 972 : 944 gegen die Linde Raasdorf (Volker Modes und Rico Witt) gewannen.Die Herrenkonkurrenz konnte zum zweiten Mal seit 2010 Andreas Reinhold für sich entscheiden, er konnte im Endspiel Vorjahressieger Frank Geinitz in drei Spielen mit 552 : 486 bezwingen. Das Spiel um den Bronzerang entschied Frank Hofmann mit 473 : 452 gegen Jens Jung für sich.Bei den Damen setzte sich im Finale Silke Hofmann mit 451 : 389 gegen Silvia Reich durch. Das Spiel um Platz drei gewann Angelika Just gegen Nadine Müller mit 436 : 416.Nach den Siegerehrungen, bei denen auch den Gewinnern diverser Spezialwertungen Pokale verliehen wurden, erfolgte die Auslosung der Vorrundengruppen für die neue Saison.Am Mittwoch, 2. November, beginnt im Greizer Bowlingtreff Strike bereits die 13. Hausliga-Saison, an der 28 Mannschaften aus dem Landkreis Greiz und dem Vogtlandkreis teilnehmen.Alle Ergebnisse: http://www.bowlingtreff-strike.de/bowlingtreff_str...