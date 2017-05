Eine gute Tradition

Fragen an Monika Böttcher vom Reit- und Fahrverein RFV Greiz e.V. zum Turnier am Pfingstsonntag

Oh, da haben wir gleich mehrere. Ein Höhepunkt des Tages ist immer das Kostümspringen am Nachmittag Zu möglichst passender Musik zeigen dabei kostümierte Reiter ihr Können. Eine Jury bewertet dabei die reiterische Leistung und die besten drei Kostüme. Wir hatten schon mal eine hinreißende Biene Maya, einen Fußballspieler und den einen oder anderen lustigen Weihnachtsmann. Es ist auf jeden fall ein Spaß für die ganze Familie.Wir haben 70 gemeldete Teilnehmer. Und sind damit sehr zufrieden. Sehen Sie, wir veranstalten unser Turnier immer am ersten Sonntag im Juni, schon seit vielen Jahren. Darauf können sich unsere Gäste verlassen. In diesem Jahr fällt dieser Sonntag auf Pfingsten. Da finden viele andere Veranstaltungen in unserer Region statt. Und die Teilnehmer an den Prüfungen sind übrigens so hoch wie in den Vorjahren.Wir freuen uns, dass wieder Teilnehmer aus Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Bayern zu uns nach Greiz-Moschwitz kommen.Auf ein spannendes, abwechslungsreiches Programm mit vielen Höhepunkten und eine gute Versorgung. Wir sind sehr dankbar, dass wir auf dem Gelände der Agrofarm wieder das Spartenheim der Geflügelzüchter nutzen können, um dort eine Kaffeestube zu betreiben, in der die Besucher witterungsgeschützt verschnaufen können. Natürlich werden auch wieder Köstlichkeiten vom Grill angeboten.Kinder haben – das ist uns ganz wichtig – freien Eintritt an diesem Tag. Außerdem werden eine Hüpfburg, Kinderschminken und Ponyreiten, dafür sorgen, dass die Zeit für die Kleinen wie im Flug vergeht.Wir sind ein relativ kleiner Verein, haben keine 20 Mitglieder. Wenn wir Glück haben und das Wetter mitspielt, kommen aber schon mal ein paar Hundert Besucher. Da steht man jedes Jahr vor den gleichen großen Herausforderungen, wenn man so einen – für unsere Verhältnisse – hohen Aufwand betreíbt, um ein solches Turnier stemmen zu können. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass uns so viele Verwandte, Bekannte und Freunde jedes Jahr aufs neue ehrenamtlich unterstützen. Ohne sie ginge es einfach nicht.Nein, leider nicht. Wir sind so in die Organisation eingespannt, dass das unmöglich ist. Wir sind inzwischen aber daran gewöhnt, und es ist uns wichtig, unser inzwischen schon zu einer kleinen Tradition gewordenes turnier zu erhalten. Das geht aber nur, wenn wir die Teilnehmer und Besucher immer wieder überzeugen.Sonnenschein, spannende und vor allem unfallfreie Wettkämpfe und ein zufriedenes Publikum.

Interview: Daniel Dreckmann

Der Turnierablauf

Zur Orientierung ein grober Zeitablauf des Turniers:Das Reit- und Fahrturnier in Greiz-Moschwitz beginnt am Sonntag, 4. Juni 2017, um 7.30 Uhr mit dem Dressurreiten.Um die Mittagszeit folgen Springprüfungen für Einsteiger und junge Reiter.Am Nachmittag beginnen dann die Zwei-Phasen-Springprüfung und das Kostümspringen.Außerdem steht eine Springprüfung der Klasse L mit einmaligem Stechen um den Sieg auf dem Programm.Ebenfalls am Nachmittag finden die Dressurprüfung der Fahrpferde und das Hindernissfahren der Ein- und Zweispänner statt.