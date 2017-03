Eleganz auf dem Greizer Eis

Vereinsmeisterschaften im Eiskunstlaufen

Ergebnisse Vereinsmeisterschaften (nur HSV Greiz):

Am Sonntag, 05.03.2017, starteten vierzig junge Eiskunstläufer in der Greizer Eishalle bei den Vereinsmeisterschaften im Rahmen der alljährlichen Kreisjugendspiele des Landkreises Greiz.Besonders freuten sich die Greizer über zahlreiche Sportler aus befreundeten Chemnitzer Eislaufvereinen. Läuferinnen und Läufer vom Chemnitzer Eislaufclub (CEC) und der Universitätssportgemeinschaft (USG) waren angereist und liefen um Medaillen.Nach Abschluss der Wertungskategorien eröffneten einige Sportler der Greizer Erwachsenengruppe mit "We will rock you!" den Schaulaufteil und rockten das Eisoval.Als weitere Gäste im Schaulaufteil waren u.a. Einzelläufer und Eistänzer vom Leistungsstützpunkt Chemnitz eingeladen.Die Nachwuchs-Eistänzer Melanie Rauh und Fin Grahmann, beide elf Jahre alt, entzückten mit ihrem Programm ebenso wie ihre gleichaltrigen Teamkollegen Emilie Geppert und Piero Joel Lopez Moreno.Die zehnjährige Chemnitzerin Ida Götz war bereits im vergangenen Jahr in Greiz zu Gast und zeigte auch am Sonntag wieder eine anspruchsvolle Kür.Sofie Barnova, als Überraschungsgast in Greiz, zauberte elegant und scheinbar mühelos zahlreiche eisläuferische Raffinessen auf das Eis und sorgte damit für begeisterten Applaus.Kat. I/A – Elementefolge I:1. Paula Christer, 27,33 Pkt.2. Johanna Kramer, 26,33 Pkt.3. Anika Pusch, 24,66 Pkt.5. Lydia Graßme, 21,67 Pkt.Kat. II/A – Elementefolge II:3. Charlotte Glagau, 23,33 Pkt.Kat. II/B – Elementefolge II:2. Celina Söllner, 29,0 Pkt.Kat. II/C – Elementefolge II:1. Alina Muck, 33,66 Pkt.4. Kimberly Wießner, 26,0 Pkt.Kat. III – Kleine Kür:1. Maja Fritzsche, 34,33 Pkt.2. Chantal-Marie Redmann, 31,0 Pkt.3. Leoni Merkel, 30,33 Pkt.Kat. IV/A – Große Kür:1. Lukas Franke, 53,67 Pkt.Kat. IV/B – Große Kür:1. Lisa Franke, 58,67 Pkt.2. Maria Stecklum, 57,33 Pkt.