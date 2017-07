Favorit Sebastian Küfner gewinnt bei der Vogtland Challenge in Zeulenroda

Psychologisch geplant hat jedes Wettkampfjahr wohl so seinen Höhepunkt. Für Sebastian Küfner kommt nun ein weiterer hinzu, denn: Insgesamt 200 Sportler kamen zur vierten Auflage nach Zeulenroda, um bei durchwachsenen Wetter dem Ausdauersport zu frönen und nach der Belastung das gemütliche Beisammensein zu genießen. Das Hauptfeld über die Meisterschaft im Crosstriathlon "XTERRA Vogtland" Distanz hatte 1,5 Kilometer Schwimmen, 35 Kilometer Radfahren und 10 Kilometer Laufen zu absolvieren. Mit Sebastian Küfner aus Gera sorgte der Favorit Starter in 2:31 Stunden für eine starke Siegerleistung.Mehr Infos und Impressionen der Vierten Auflage folgen!Impressionen: Vogtland Challenge am Zeulenrodaer