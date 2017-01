Frauenfußballturnier des 1. FC Greiz

Am 29. Januar rollt der Ball um den 1. Balkow-Reisen-Cup in der Ulf-Merbold-Halle in Greiz. Die Frauenmannschaft des 1. FC Greiz hat sechs weitere Teams zum Kräftemessen auf das Hallenparkett geladen und wird selbst mit zwei Mannschaften am Turniergeschehen teilnehmen.

Mit dabei ist unter anderem die 2. Mannschaft des FFV Erfurt, welche in der Verbandsliga spielt und dort auf dem 2. Tabellenplatz überwintert. Aber natürlich müssen sich auch alle anderen Teams nicht verstecken. So zählen zum weiteren Teilnehmerfeld der Reichenbacher FC, der VfB 09 Pössneck, die SG Altenburg/Spora, der 1. FC Ranch Plauen und der SV Chemie Greiz.Ein bunt gemischtes Starterfeld aus drei Bundesländern und sechs verschiedenen Spielklassen lässt ein spannendes und abwechslungsreiches Turnier vermuten. Der Ball rollt ist am 29.01.2017 ab 15 Uhr in der Ulf-Merbold-Halle in Greiz.