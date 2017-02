Greizer Eiskunstläufer erfolgreich beim Chemnitzer Wintercup

Wettkampfsaison auf dem Eis siegreich eröffnet

Mit insgesamt zwölf Sportlern war ein beachtliches Greizer Teilnehmerfeld am vergangenen Sonntag (12.02.2017) zum Wintercup im Chemnitzer Küchwald angereist.Der Wettkampf wurde in verschiedenen Kategorien ausgetragen. In den Kategorien I und II werden Elementefolgen mit ersten Schritten und Sprüngen gezeigt. Ausgefeilte und teils anspruchsvolle Programme werden in den Kategorien Kleine und Große Kür gefordert.Alle Greizer Sportler präsentierten sich ausdrucksvoll und technisch souverän und zeigten mitunter Saisonbestleistungen. Damit konnten die Eiskunstläufer vom Hainberger SV auch die Wertungsrichter überzeugen und die Medaillenränge in jeder Kategorie für sich entscheiden.Diese Leistungen zum Wettkampfauftakt beflügeln für die weiteren Trainingseinheiten auf dem Eis, denn nun gilt es für die folgenden Wettbewerbe dieses Winters bestmöglich vorbereitet zu sein.Ein weiterer Saisonhöhepunkt für die Greizer Eiskunstläufer werden die Vereinsmeisterschaften am Sonntag, 05.03.2017 sein. Ab 8 Uhr werden in der Eishalle Greiz damit die diesjährigen Kreisjugendspiele des Landkreises eröffnet. Für den Schaulaufteil sind traditionsgemäß auch Sportler verschiedener Eislaufdisziplinen vom Leistungsstützpunkt Chemnitz zu Gast.Alle interessierten Zuschauer sind herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei und für das leibliche Wohl ist gesorgt.Ergebnisse Wintercup Chemnitz:Kat. I/Elementefolge: 1. Paula Christer, 2. Johanna Kramer, 4. Anika PuschKat II/Elementefolge: 1. Alina Muck, 6. Kimberly WießnerKat. III/Kleine Kür: U16 1. Maja Fritzsche, 2. Leoni Merkel, 3. Chantal RedmannKat.III/Kleine Kür: Ü16 1. Julia WolfKat. IV/Große Kür Damen: 2. Maria Stecklum, 3. Lisa FrankeKat. IV/Große Kür Herren: 3. Lukas Franke