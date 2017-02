Greizer Straßenlauf: Tradition endet mit dem Jubiläumslauf

Jubiläum und Ende einer Tradition: Am 11. März wird der 50. und letzte Greizer Straßenlauf gestartet.

Am Samstag, dem 11. März, begeht der LV Einheit Greiz e.V. mit dem 10-km-Lauf sein 50-jähriges Laufjubiläum. Wenn um 14.30 Uhr die Läufer an der Startlinie vor der Regelschule Ostvorstadt in Greiz-Pohlitz stehen, wird dies gleichzeitig der letzte Greizer Straßenlauf sein. Eine der ältesten Laufserien in Deutschland verabschiedet sich damit aus den Laufkalendern. Deshalb würden sich die Veranstalter vom LV Einhei Greiz freuen, viele der Sportler, die dem Lauf über Jahrzehnte die Treue hielten, in Greiz begrüßen zu können.Nach der hoffentlich wieder stimmungsvollen Siegerehrung soll mit den Aktiven und denen, die ihre aktive Laufbahn bereits beendet haben, bei einem gemütlichen Zusammensein Rückschau auf 50 Jahre Lauftradition gehalten werden. So mancher Sportler wird sich in den ausgestellten Bestenlisten, auf Bildern und Videos wiederfinden.Die Mannschaftswertung steht wie jedes Jahr im Mittelpunkt unserer Veranstaltung. Für die Plätze 1 - 6 bei den Männern und Plätze 1 - 3 bei den Frauen gibt es Geldprämien. Die LG Vogtland bei den Frauen und der SV Sömmerda bei den Männern werden bestimmt alles daran setzen, die Pokale aus dem Jahr 2016 zu verteidigen. Ob die beiden Streckenrekorde von Heiko Schinkitz (29:41 min) und Romy Lindner (34:56 min) auch den letzten Lauf Bestand haben, darf man gespannt sein.Weitere Informationen unter: http://www.einheit-greiz.de/