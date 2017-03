Helden und Legenden zum Schaulaufen

Zum Thema „Helden und Legenden“ präsentierten zu ihrer Abschlussshow die Kursteilnehmer der Volkshochschule, auf der Eissportfläche in Greiz-Aubachtal , was sie alles in den Kursen gelernt haben. Das abwechslungsreiche Programm das in eineinhalb Stunden den Besuchern geboten wurde, konnte sich sehen lassen. Mit Einzeldarbietungen, im Paarlauf und in Gruppen zeigten Frauen, Männer und Kinder ihr Können der unterschiedlichsten Altersklassen auf ihren blanken Kufen. Zur Eröffnung mit dem Titel „Heart of Courage“-„Two Steps from Hell“ stellten sich alle Teilnehmer von 3 bis 80 Jahren dem begeisterten Publikum vor, in Folge begannen die Vorträge der „3 Generationen“ mit beachtlicher Leistungssteigerung.„Besonders bei den Anfängerkursen sei die regelmäßige Teilnahme wichtig, um die Sicherheit mit Schlittschuhen auf dem Eis zu erlangen, weiß Martina Lenk, die bereits in der 17. Saison trainiert Bei uns geht es nicht darum, auf sportliche Höchstleistungen zu trainieren, sondern mit den ersten erlernten Schritten in den Folgekursen die sicheren Schritt-Kombinationen weiter auszubauen“. Viele Kursteilnehmer kommen aus Greiz und aus dem sächsischen Vogtland, darunter auch Heidi und Bernd Riedel aus Mylau. Das Ehepaar hatte erst im vergangenen Jahr den ersten Eislaufkurs absolviert und mit einem Medley an die Legende Elvis Presley eine beachtliche Show gezeigt. „Wir sind schon öfters in Greiz zum Senioreneislaufen gewesen, trafen dort die Lenks, die uns zur Teilnahme am Lehrgang motivierten. Bereut haben wir den Schritt nicht, das Lernen in der Gemeinschaft macht Spaß, wir werden im Herbst einen weiteren Kurs besuchen“ sind sich die beiden Senioren einig. Mit einem Titel von Art Garfunkel „Bright Eyes“ versuchte Yaara Mörchel alle Augen auf sich zu lenken. Passend zu den Außentemperaturen stimmten die Läufer der großen Gruppe mit dem „Frühlingsstimmen Walzer“ auf die bevorstehende Jahreszeit ein. „Fahrt nur vorbei“ einem Lied von Rolf Zuchowsky, führte Pascal Singer eine lustige Kindereisenbahn vor. Elke Vorwieger widmete sich bei ihrer Kür dem „Love Thema“ aus Romeo und Julia. Vorgestellt von Martina und Dieter Lenk die „Shipboard Romance“, gesungen von Chris de Burgh.Die Grundtechniken des Eislaufens für Anfänger haben Emily Thomas und Alexa Pehlke aus Greiz Obergrochlitz, die Schwestern Laura und Sarah Schuhmacher längst hinter sich gebracht, zauberten Figuren, Schrittkombinationen, Pirouetten beim Paar- sowie beim Sololauf auf das Eis.„Das Eislaufen Spaß macht, zeigten beim Paarlauf die Zwickauer Mehrfachteilnehmer Andrea Knoll mit ihrer 12-jährigen Tochter Maria, die mit dem Song von Celine Dion „My Heart will go on“ in bezaubernd schönen Kostümen und wehenden Tüchern das Publikum mit auf die „Titanic“ nahmen. Während ihrem Solovortrag zum Titel „Thousand Years“ begeisterte Maria mit einem flüssigen Lauf und Pirouetten. Vor dem Finale hatte die Mylauerin Sabine Breite im Kostüm „Der rosarote Panther“ gezeigt, das man selbst als große Katze das Eislaufen lernen kann.In drei Kursen trainierten 40 Teilnehmer, die nach Abschluss der Saison das Gelernte präsentierten. "Wir finden dieses Schaulaufen in Greiz toll und sind von den Leistungen aller Teilnehmer begeistert. Wir wissen, wie schwierig es ist, solche Figuren auf dem Eis zu laufen“ meinte Vorjahresteilnehmerin Antje aus Plauen, die gemeinsam mit Nicole die passende Musik zum Schaulaufen auf legten. Interessenten jeglicher Altersgruppe, die das Eiskunstlaufen erlernen oder sich weiterbilden möchten, können sich bei der Kreisvolkshochschule Greiz für die kommende Saison anmelden.