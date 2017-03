Impressionen vom 147. und letzten Greizer Straßenlauf

Als Sprecher Reiner Zimmermann am heutigen 11. März die Starter zum 147. Greizer Straßenlauf auf die Strecke schickte, war dies der letzte Startschuss für diesen Traditionslauf.

Nach 50 Jahren endet damit die Serie dieser Greizer Laufveranstaltung, die in Gedenken an den Begründer dieses ehemaligen Volkssportlaufes seit einigen Jahren als Walter-Tröger-Gedenklauf gestartet wurde. Erhöhter organisatorischer Aufwand, finanzielle Erfordernisse und fehlender Nachwuchs im Organisationsteam hatten die Veranstalter vom LV Einheit Greiz schweren Herzens dazu bewogen, einen Schlussstrich zu ziehen.Als wollte Petrus den Sportlern noch einmal beste Bedingungen schenken, nahmen bei idealem Laufwetter rund 260 Läuferinnen und Läufer die Zehn-Kilometer-Strecke in Angriff. Bei den Männern siegte wie im Vorjahr der für den SV Sömmerda startende Samsom Tesfazghi Hayalu.Alle weiteren Ergebnisse in Kürze hier!