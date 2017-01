Jubiläums-Turnier mit ehemaligen nationalen und internationalen Auswahlspielern

Nationale und internationale Fußball-Oldis sind beim „2. Czerwenka-Finanz Cup" in Greiz zu erleben – der SV Blau-Weiß 90 startet mit einem Hallenfußballturnier der Traditionsmannschaften in das 50-jährige Jubiläum.

Der 22. April 1967 geht als Gründunstag der „SG Blau-Weiß Greiz“ in die Analen der Vereinsgeschichte ein, wurde doch an diesem Tag die „SG Blau-Weiß Greiz“ in der Greizer Gaststätte „Ostvorstadt“ aus der Taufe gehoben. Spiritus Rector und treibende Kraft dieser Entwicklung war der damalige Verkehrsdirektor der SDAG Wismut Ronneburg, Herr Dieter Scheffel. Interessant, dass mit Karl Figura ein Greizer Fußballenthusiast den Vorsitz dieser Sportgemeinschaft übernahm.Am 22. April 1967 – da ist doch ein Jubiläum beim SV Blau-Weiß 90 Greiz im Busch! Besteht doch der Verein nunmehr schon 50 Jahre, wenn auch teilweise mit unterschiedlichem Namen. Ein Jubiläumsjahr, zu dem die Sportfreunde des SV Blau-Weiß 90 Greiz alle Fußballfreunde der Region herzlich einladen. Einige Höhepunkte sind in Vorbereitung und werden im Laufe des Jahres manches Fußballerherz höher schlagen lassen.Los geht es am 28. Januar 2017 mit einem Hallenfußballturnier um den „2. Czerwenka-Finanz Cup" des SV Blau-Weiß 90 Greiz in der Sporthalle am "Ulf Merbold-Gymnasium“ Greiz. Eine Omage mit vielen bekannten alten Hasen aus DDR-Oberligazeiten, ja selbst aus Olympiazeiten von Moskau 1980, wird es werden, haben sich die Blau-Weißen von der Greizer Herrenreuth doch ganz im Sinne ihres 50-jährigen Jubiläums eine Mannschaft des Ost-Fußball-Traditionsteam's der 80-ziger Jahre eingeladen. Man wird also unter anderem Oliver Herber, Jürgen Raab, Detlef Schößler, Damian Halata, Mathiass Manksch, Steffen Heidrich und Martin Busse in Action auf dem Greizer Hallenparkett erleben können. Namen und Personen, die vielen Fußballfreunden der Region noch in guter Erinnerung sind.Eine solche Besetzung schreit natürlich danach auch weitere Fußball-Oldis auf das Greizer Hallenparkett zu holen. Und da ist es gelungen die Traditionsmannschaft des SC Chemie Leipzig für diesen „2. Czerwenka-Finanz Cup" zu begeistern. Sie haben ihre Teilnahme zugesagt, so dass man in ihren Reihen unter anderem Harald Pellot, Hans-Jürgen Lützke, Holm Pinter, Kevin Kittler und Damian Ferl sehen und erleben kann. Herrn Michael Czerwenka ist es zu verdanken, dass auch die Traditionself des FC Erzgebirge Aue (vormals Wismut Aue) unter Trainer Jürgen Escher in Greiz mit mischt. Hier ist unter anderem das Fußballidol der Erzgebirgler Skerdilaid Curri (Nationalmannschaftskader Albanien), aber auch Jürgen Schmidt, Udo Tautenhahn, Boris Lavtomaschki, Ronny Jung, Franz Berger und Enrico Kern zu erleben. Sicher wird manch Spielwitz, manch verblüffende Kombination auf dem Hallenparkett zu sehen sein.Natürlich wird der SV Blau-Weiß 90 Greiz mit seiner Altherrenmannschaft ( Ü 45 ) sich diesen Anforderungen des Turniers stellen. Sie haben ja im vergangenen Jahr 2016 den ersten Pokal dieser Serie bei den Alten Herren in das Vereinslokal auf der Greizer Herrenreuth geholt. Erfreulich, dass Johannes Reiher (ehemaliger Greizer Schuldirektor und Fußballverrückter), eine Stadtauswahl Greiz zusammenführen wird und mit dieser Mannschaft in das Turnier eingreifen will. Wer alles die Farben der Stadt Greiz , die ja bekanntlich Blau/Weiß sind, vertreten wird, ist jetzt noch ein Geheimnis. Doch werden sicher viele bekannte Greizer Fußballer sich die Ehre geben.Last but not least wird der Greizer SV mit seiner Altherrenmannschaft aus dem Greizer Aubachtal mit dabei sein und zeigen inwieweit sie in das Geschehen beim Kampf um den „Czerwenka-Finanz Cup„ eingreifen können.Selbst Peter Ducke, die Fußball-Legende vom FC Carl Zeiss Jena, läßt es sich nicht nehmen dem Jubiläum des SV Blau-Weiß 90 Greiz seine Referenz zu erweisen und den Ehrenanstoß dieses Turniers zu vollziehen.Ein Hallenfußballturnier, der „2. Czerwenka-Finanz Cup„ 2017, ganz im Zeichen der Historie des Vereins, das sicher viel Interesse bei den Fußballfreunden der Region und darüber hinaus finden wird. Der Anstoß zum Turnier erfolgt am 28. Januar 2017 in der Sporthalle am „Ulf Merbold-Gymnasium“ Greiz um 14 Uhr, wobei die Zuschauerränge der Sporthalle ab 13 Uhr geöffnet sind. Auch für das leibliche Wohl aller ist bestens gesorgt, so dass ein Turnierbesuch unbedingt vorgemerkt werden sollte.