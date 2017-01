LSV Oettersdorf lädt zu den Hallenfußballtagen ein

Mit dem Turnier der E-Junioren eröffnet der LSV 49 Oettersdorf am 7. Januar seine Hallenfußballtage in der Schleizer Böttgerhalle.

Bereits zum 22. Mal führt der Landsportverein diese Turnierserie durch, insgesamt 14 Turniere stehen in diesem Jahr auf dem Plan. Über 100 Mannschaften aus der Region, Sachsen und Bayern – von den E-Junioren bis zu den Alten Herren - werden dabei ihre Visitenkarte abgeben. Fast alle Turniere sind inzwischen restlos ausgebucht. Um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren, sind dazu zahlreiche ehrenamtliche Helfer notwendig, beginnend vom Turnierleiter, über die Schiedsrichter bis hin zu den Reinigungskräften.Ins Leben gerufen hat diese Turnierserie der Sportfreund Dieter Poser im Jahre 1996. Sie hat sich im Lauf der Jahre zu einer der umfangreichsten Veranstaltungen seiner Art in Ostthüringen entwickelt. Möglich wurde dies mit der Fertigstellung der Böttgerturnhalle. Zuvor gab es lediglich einige wenige Hallenfußballturniere in Schleiz in der Jahnturnhalle beziehungsweise in der Tannaer Turnhalle. Mit dem Wechsel des Schleizer Jugendleiters Dieter Poser im Jahre 1995 nach Oettersdorf, bereitete dieser für Januar des darauffolgenden Jahres die ersten Turniere vor. Insgesamt acht Turniere standen damals auf dem Programm. Zu diesem Zeitpunkt konnte niemand ahnen, welche erfolgreiche Entwicklung diese Veranstaltung einmal nehmen wird. Mit der Ausdehnung auf über zehn Turniere wurde schließlich die Bezeichnung Hallenfußballtage eingeführt.Turnierplan 2017:7. Januar, 9.00 Uhr - E-Junioren7. Januar, 15.00 Uhr - Männer8. Januar, 9.00 Uhr - G-Junioren8. Januar, 14.00 Uhr - F-Junioren14. Januar, 9.00 Uhr - E-Junioren14. Januar, 14.00 Uhr - Alte Herren15. Januar, 9.00 Uhr - D-Junioren15. Januar, 14.00 Uhr - C-Junioren21. Januar, 14.00 Uhr - F-Junioren22. Januar, 9.00 Uhr - G-Junioren22. Januar, 14.00 Uhr - Freizeitliga28. Januar, 9.00 Uhr - E-Junioren28. Januar, 14.00 Uhr- C-Junioren29. Januar, 9.00 Uhr - D-Junioren