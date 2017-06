Meldeschluss zum 6. Spendenlauf Zeulenroda rückt näher

Countdown zur Anmeldung für Spendenlauf am 15. Juli läuft!

Am Samstag, 15. Juli 2017, findet die sechste Auflage des Spendenlauf Zeulenroda mit Start und Ziel im Waldstadion Zeulenroda statt.Auch in diesem Jahr können die Sportler zwischen fünf Laufstrecken, je zwei Wander- und Nordic-Walking-Routen sowie zwei Offroad-Bike-Touren wählen. Die Königsdisziplinen 50 km Laufen und 55 km Biken werden dabei Herausforderungen bleiben.Am Tag des Spendenlaufs sind außerdem jederzeit freie, behindertengerechte Spendenrunden - auch für Rollstuhlfahrer - möglich.Generationsübergreifend die Freude am Sport vermitteln und jedem Starter die Möglichkeit zu geben, zwanglos und ohne Zeitdruck seine eigenen sportlichen Grenzen auszuloten, ist der gemeinsame Grundgedanke des Organisationsteams.Dabei tut jeder Teilnehmer mit seinem Start etwas Gutes, denn alle Startgebühren kommen in voller Höhe der Elterninitiative für krebskranke Kinder Jena e.V. (EKK) zu Gute.Mit einem neuen Teilnehmerrekord feierte der Spendenlauf Zeulenroda 2016 sein erstes "kleines" Jubiläum. Mehr als 660 "Heldenhelfer" aus ganz Deutschland kamen am 16. Juli 2016 ins Waldstadion Zeulenroda und starteten als gut gelaunte Läufer, Nordic-Walker, Wanderer und Radfahrer. Im Ziel erwartete alle Sportler eine ganz besondere Überraschung, denn jeder Starter erhielt eine handgefertigte, goldene "Heldenhelfer"-Medaille. Und Kathrin Mohrholz, die Geschäftsführerin der EKK, freute sich über eine Spendensumme von 18.000 Euro.Traditionsgemäß werden auch in diesem Jahr die begehrten Wettbewerbe „Sportlichste Familie“ und „Sportlichstes Team“ ausgelobt. Entscheidend für den Sieg in beiden Wettbewerben ist jeweils die Summeder zurückgelegten Kilometer.Um den familiären Charakter und die Qualität der Veranstaltung zu wahren, ist die Teilnehmerzahl auf 700 limitiert. Bis zum 10. Juli 2017 sind die Anmeldungen für den diesjährigen Spendenlauf möglich. Neben den bisher selbst gedruckten Meldeformularen können die Anmeldungen auch direkt online über die Website spendenlauf-zeulenroda.de vorgenommen werden.Jeder, der sich nicht sportlich betätigen kann oder möchte, ist ebenfalls herzlich eingeladen. Es ist wieder ein buntes Rahmenprogramm geplant, denn der Spendenlauf soll auch als Familientag von Kindern, Eltern und Großeltern gleichermaßen genossen werden. Für das leibliche Wohl direkt vor Ort ist ebenfalls gesorgt.Alle weitere Informationen inkl. Streckenpläne unter www.spendenlauf-zeulenroda.de