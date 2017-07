Neundorfer Stoppelcross wirft seine Schatten voraus

Die Vorbereitungen für die achte Auflage des Neundorfer Stoppelcross am

2. und 3. September laufen derzeit auf Hochtouren.

Wie in den vergangenen Jahren ist die Veranstaltung für Automobile und Motorräder ausgeschrieben. Anmeldungen werden ausschließlich im Internet unter www.neundorfer-stoppelcross.de entgegengenommen. Anmeldeschluss ist der 24. August, danach kann am Veranstaltungstag noch eine Anmeldung vorgenommen werden.„Die Anzahl der Starter ist bei den Automobilen auf 100 Teilnehmer begrenzt. Wir empfehlen deshalb die Einschreibung schon so bald wie möglich vorzunehmen, erfahrungsgemäß sind diese Plätze sehr schnell vergriffen“, informiert Organisationsleiter Danny Lanzendörfer. Bei den Zweirädern möchte der Veranstalter neben den Sportfahrern insbesondere die Hobbyfahrer ansprechen. „Bei uns haben sie die Gelegenheit im Gelände zu fahren, ohne sich Ärger einzufangen“, so Lanzendörfer weiter.Gefahren wird auf einem abgeernteten Getreidefeld ("Stoppelfeld") unweit von Neundorf. Es werden nur handelsübliche Automobile ohne Umbauten zum Start zugelassen. Ziel ist es, in einer Stunde die meisten Runden zu fahren oder als letzter Fahrer auf der Strecke zu verbleiben. Hierzu ist alles erlaubt um die „Gegner“ auszuschalten, außer das mutwillige Rammen der Fahrertür.Motorräder und Quads dürfen mit oder ohne Straßenzulassung an der Veranstaltung teilnehmen, eine Hubraumbeschränkung gibt es nicht. Allerdings werden hier ausschließlich Rennen über ein Zeitlimit gefahren. Weitere Einzelheiten über die Ausschreibung sind ebenfalls auf der Internetseite des Veranstalters zu erfahren.