Pokalspiel - SG FC Motor Zeulenroda gegen ZFC Meuselwitz

In der zweiten Runde des Köstritzer-Pokals kommt es zu einem Top-Spiel.



Wer attraktiven Fußball sehen möchte, sollte am Sonntag, 15 Uhr, unbedingt ins Waldstadion kommen. Nach dem Heimspiel gegen den SV 09 Arnstadt und dem Spiel in Teichel empfängt Motor den ZFC Meuselwitz. Meuselwitz ist das eine sehr laufstarke Truppe, die Zeulenrodaer viel abfordern wird. Es riecht also wieder nach einer spannenden Auseinandersetzung, bei der die Zuschauer auf ihre Kosten kommen werden.



SG FC Motor Zeulenroda hatte sich in der 1. Runde des Wettbewerbs mit 2:1 gegen Thüringer-Verbandsligist SG FC Thüringen Weida durchgesetzt. ZFC Meuselwitz qualifizierte sich mit einem 5:0 beim Kreisoberligaligisten SV Roschütz in Gera.



Der Thüringer Fußballverband hat das Pokalspiel gegen die SG FC Motor Zeulenroda auf den 03.09.2017 angesetzt. Gespielt wird um 15:00 Uhr im Waldstadion Zeulenroda, Flur Schiefer 1, 07937 Zeulenroda-Triebes.