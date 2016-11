Ringen, 2. Bundesliga: Greiz empfängt WKG Pausa/Plauen

Vogtlandderby am 19. November in der Greizer Sporthalle an der Eisbahn: Der RSV Rotation empfängt die Wettkampfgemeinschaft Pausa/Plauen zum ewig jungen Duell der benachbarten Vereine!

Wobei sich die Nachbarschaft im Moment lediglich auf die Regionalität bezieht, denn in der Tabelle der 2. Ringer-Bundesliga Nord trennen die Traditionsclubs doch einiger Plätze. Während die Greizer nach dem souveränen 7:20-Erfolg in Thalheim weiterhin an der Spitze stehen, liegen die Erdachsenstädter nach dem sicheren 28:8-Heimsieg gegen Schlusslicht RSK Gelenau auf Rang sieben im Zehnerfeld der Liga.Dennoch dürften sich die Zuschauer auf einen spannenden und kurzweiligen Mannschaftskampf freuen, schließlich haben die Pausaer neben dem amtierenden Polizei-Europameister Maximilian Schwabe einige weitere hochkarätige Aktive in ihren Reihen wie den ehemaligen Deutschen Juniorenmeister Piere Vierling, den Ungarischer Meister von 2013 und 2015, Máté Krasznai, sowie den amtierenden Polnischen U23-Meister Eryk Maj, den Polnischen U23-Vizemeister Dawid Peplowski und Schwergewichtler Adam Filipczak, mehrfacher Medaillengewinner bei Polnischen Titelkämpfen.Man darf gespannt sein, wie Gästetrainer Silvio Hofmann seine Mannschaft aufstellt und mit welchem Team die Greizer Trainer Tino Hempel und Swen Lieberamm die Gäste aus dem sächsischen Vogtland empfangen. Kampfbeginn ist 19.30 Uhr.Im Vorkampf empfängt die Zweite Mannschaft des RSV Rotation Greiz um 17.30 Uhr die KG Frankfurt/Oder/Eisenhüttenstadt zum Regionalliga-Duell.