Ringen, 2. Bundesliga: Saisonfinale in Greiz gegen den KFC Leipzig

Zum letzten Kampf der Saison 2016 in der 2. Ringer-Bundesliga empfängt der RSV Rotation Greiz am Sonnabend, 17. Dezember, den KFC Leipzig.

Die Gastgeber stehen bereits seit dem drittletzten Kampftag als Staffelsieger fest. Dennoch wollen die Trainer Tino Hempel und Swen Lieberamm gegen die Messestädter eine schlagkräftige Mannschaft aufstellen, um sich von den heimischen Fans mit einem Sieg aus dem diesjährigen Wettkampfbetrieb zu verabschieden. Den Hinkampf in Leipzig hatten die Greizer mit 22:9 für sich entschieden.Die Leipziger reisen als Tabellenachte nach Greiz. Zu den stärksten Ringern der von Richard Zechendorf und Florian Rau betreuten Mannschaft gehören die Schwergewichtler Nico Graf und Vojtech Kukla, der mehrfache Polnische EM-Telnehmer Adam Bienkowski (57kg / 61kg) der ehemalige moldawische Auswahlringer Ion Lefter (57kg / 61kg) und der bulgarische Junioren-EM-Fünfte Avgustin Spasov (66 kg).Kampfbeginn der Begegnung zwischen Greiz und Leipzig ist um 19.30 Uhr in der Sporthalle an der Eisbahn. Im Vorkampf empfängt die Zweite Mannschaft des RSV Rotation Greiz den SV Auerbach zum Vogtlandderby in der Regionalliga Mitteldeutschland.