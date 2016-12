Ringen, 2. Bundesliga: Staffelsieger Greiz gewinnt gegen Leipzig

Souveräner Sieg zum Saisonfinale:

Der seit dem drittletzten Kampftag als Staffelsieger und damit inoffizieller ostdeutscher Meister feststehende RSV Rotation Greiz ließ zu Abschluss der Mannschaftskampfsaison 2016 nichts anbrennen und bezwang den Tabellenachten KFC Leipzig standesgemäß mit 21:6. Vor der Begegnung, die über weite Strecken Freundschaftskampfcharakter trug, ließ es sich Kampfrichterin Katharina Grasruck vom ASV Neumarkt nicht nehmen, sich mit dem Weihnachtsmann fotografieren zu lassen. Der verteilte anschließend Geschenke an die Aktiven, von denen Martin Obst als RSV-Sportler des Jahres geehrt wurde.Hier die einzelnen Kämpfe und Mannschaftspunkte der Begegnung RSV Rotation Greiz - KFC Leipzig:57 kg/Gr-rö: Dustin Nürnberger - Ion Lefter 0:4 (TÜ)61 kg/F: Vladimir Codreanu - Maximilian Buch 4:0 (SS)66 kg/G-r: Brian Tewes - Arne Brömme 3:066 kg/F: Joel Wrensch - Adam Bienkowski 0:275 kg/G-r: Toni Stade - Max Stuhr 1:075 kg/F: Vladimir Gotisan - Darios Wedekind 4:0 (TÜ)86 kg/G-r: Martin Obst - Tom Zymara 1:086 kg/F: Daniel Sartakov - Alexander Hast 3:098 kg/G-r: Lukasz Konera - Vojtech Kukla 2:0130 kg/F: Sebastian Wendel - Jan Richtersteig 3:0In der Halbzeitpause verlas Hallensprecher Frank Böttger eine Erklärung des RSV Greiz zur Situation der Ringer-Ligen. Demnach gebe es für der die Erste Greizer Mannschaft künftig drei Optionen: Ringen in der 1. Bundesliga des Deutschen Ringerbundes DRB, Ringen in der neu gebildeten Deutschen Ringerliga DRL oder Mitwirkung in einer völlig neuen noch zu bildenden Liga oberhalb der Regionalliga. Der RSV tendiere derzeit zur dritten Variante, entschieden sei allerdings noch nichts. Nur eines scheint sicher: Die 2. Ringer-Bundesliga wird es künftig nicht mehr geben.