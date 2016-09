Ringen, 2. Bundesliga: Vogtlandderby in Pausa und Spitzenkampf in Greiz

In der zweiten Ringer-Bundesliga steht am ersten Oktoberwochenende ein Doppelkampftag auf dem Programm.

Für den RSV Rotation Greiz geht es nach dem ersten Heimsieg der Saison gegen Thalheim am Samstag, 1. Oktober, zum ewig jungen Vogtlandderby nach Pausa. Die Erdachsenstädter, die in der Bundesliga in Kampfgemeinschaft mit Plauen auf die Matte gehen, gewannen in Gelenau mit 23 : 7 und konnten damit ihren ersten Mannschaftssieg der Saison einfahren. Damit belegt die WKG Pausa/Plauen Rang sieben der Tabelle und wird gegen den Dauerrivalen aus Greiz alles daran setzen, diese Platzierung zu verbessern. Kampfbeginn ist 19.30 Uhr.Tags darauf, am Sonntag, empfängt der RSV Greiz um 15 Uhr in der heimischen Sporthalle an der Eisbahn den KAV Mansfelder Land. Der Erstligaabsteiger hat wie die Greizer nach vier Kampftagen ein ausgeglichenes Punktverhältnis und liegt auf Platz fünf im Zehnerfeld der 2. Bundesliga Nord.Die Greizer Schützlinge von Tino Hempel und Swen Lieberamm werden sicher alles daran setzen, den Aufwärtstrend der letzten Wochen fortzusetzen, um die beiden Kämpfe am 1. und 2. Oktober zu gewinnen.