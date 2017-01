Ringen: Thüringer Meisterschaften in Greiz

Am Sonnabend, 21. Januar, treffen sich die stärksten Ringer im griechisch-römischen Stil des Landes Thüringen in Greiz. Auf dem Programm stehen die Landesmeisterschaften der Männer sowie der Altersklassen A, B, C und D der Jugend.

Der veranstaltende RSV Rotation Greiz rechnet mit 140 Aktiven aus allen Thüringer Vereinen. Die Wettkämpfe werden in der Sporthalle in Greiz-Aubachtal ausgetragen, wo die Möglichkeit besteht drei Wettkampfmatten auszulegen.Das Wettkampfbüro ist ab 8.30 Uhr geöffnet, die Wettkämpfe beginnen 10.10 Uhr. Die Meisterschaften sollten gegen 15 Uhr beendet sein. In der Vereinswertung wird ein Zweikampf zwischen den Greizer Gastgebern und den Zella-Mehliser Ringern erwartet.Der Eintritt ist frei, Spenden für die Jugendabteilung werden entgegengenommen. Für Speisen und Getränke sorgt der Verein.