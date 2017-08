RSV Greiz verliert Vogtlandderby in Markneukirchen

Ringen, Regionalliga Mitteldeutschland: Der RSV Rotation Greiz unterliegt beim AV Germania Markneukirchen mit 14 : 12.

Bereits zur Halbzeit lagen die Ostthüringer nahezu aussichtslos mit 14 : 2 zurück. Lediglich Abdul Galamatov konnte bis dahin seinen Kampf siegreich für die Gäste gestalten. Doch nach der Halbzeit startete Tom Linke mit seinem Sieg gegen Seyran Simonyan eine furiose Aufholjagd - auch die folgenden Gästeringer Brian Tewes, Martin Obst, Vladimir Gorisan und Toni Stade gewannen ihre Begegnungen gegen die Gastgeber. Dass es am Ende nicht nicht wenigstens für ein leistungsgerechtes Remis reichte, lag an einigen äußerst knappen Niederlagen der Greizer, bei denen ein Wertungspunkt weniger für eine niedrigere Kampfwertung gereicht hätte, und an einigen unglücklichen Entscheidungen des Kampfrichters vom sächsischen Landesverband - insbesondere bei der Begegnung von Johann Steinforth gegen Martin Obst.57 kg/F: Valerij Borgoiakov - Rasul Galamatov 0:4 (TÜ)61 kg/Gr-rö: Roman Walter - Dustin Nürnberger 0:4 (TÜ)66 kg/F: Justin Müller - Abdul Galamatov 0:271 kg/ Gr-rö: Lucas Bast - Brian Tewes 0:175 kg/F: Denny Latzke - Vladimir Gotisan 0:4 (TÜ)75 kg/Gr-rö: Tim Bitterling - Toni Stade 0:180 kg/F: Johann Steinforth - Martin Obst 0:286 kg/Gr-rö: Seyran Siminyan - Tom Linke 0:298 kg/F: Lukasz Dublinowski - Sebastian Wendel 3:0130 kg/Gr-rö: Franz Richter - Martin Hopf 3:0