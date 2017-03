Schleizer Dreieck Jedermann 2017: Erstmals auch durch den Landkreis Greiz

Das Schleizer Dreieck Jedermann – das Event für ambitionierte Radfahrer – wird dieses Jahr am 25. Juni zum achten Mal ausgetragen.

Bei den Einzel- und Teamwettbewerben über 89 und 134 Kilometer werden die Teilnehmer wieder um die begehrten Punkte für die GCC–Wertung streiten. Die „kleine“ 47-km–Runde im Renntempo ist eigentlich schon Herausforderung genug – hier haben aber zusätzlich wieder Firmen- und Vereinsteams die Gelegenheit die Strecke gemeinsam in Angriff zu nehmen und um lukrative Preise zu radeln. Dem Gesamtsieger-Team in dieser Kategorie winken attraktive Preise!Eine direkte Anbindung der Rennstadt an die Streckenführung des Schleizer Dreieck Jedermann gab es bisher nicht – nun gibt es sie: Die Strecke führt dieses Jahr erstmals durch die Schleizer Innenstadt! Nach dem Bewältigen der anspruchsvollen Streckenführung durchquert das Fahrerfeld auf den letzten Kilometern vor dem Ziel die Rennstadt Schleiz. Von der B94 / Greizer Straße aus Richtung Zeulenroda kommend biegen die Jederfrauen und –männer in die August-Bebel-Straße ein und kommen dann über die Kirschkauer Gasse wieder auf die B94 / Elisenstraße. Über den Neumarkt geht es dann durch die Brunnengasse auf die Gartengasse / Feldstraße weiter auf die B2 / Hofer Straße in Richtung Rennstrecke. Im weiteren Verlauf folgen die Aktiven dann der B2 in Richtung Kreisverkehr Luginsland, um nach der Seng links in die Querspange einzubiegen und wieder zum Ziel zu gelangen.Des Weiteren erfolgen in diesem Jahr auch Änderungen im weiteren Verlauf der Strecken – abweichend vom letztjährigen Kurs führt die Strecke nun hinter Göschitz rechts auf der K314 in Richtung Förthen. Damit geht die Strecke nun auch durch den Landkreis Greiz. Über Förthen gelangt man dann nach Pahren, von dort wieder über die L2349 zurück in den Landkreis Saale-Orla nach Tegau.Bestandteil des Events ist auch wieder der Kinder- und Jugend-Wettbewerb im Rahmen der Kreisjugendspiele rund um das Dreieck. Voraussetzung für die Teilnahme ist ein funktionsfähiges Fahrrad, und das Tragen eines Helms. Jedes Kind erhält im Ziel eine Medaille und ein Finisher-Geschenk. Für die schnellsten drei Mädels und Jungen gibt es eine Siegerehrung.Alle weiteren News und die Anmeldung unter www.schleizer-dreieck-jedermann.de.