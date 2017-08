Schnellschach-Turnier der Greizer Schachlöwen

Die Greizer Schachlöwen e.V. laden am 9. August von 8.45 bis gegen 12.30 Uhr zum Schnellschach-Turnier in die Sportstätte "Kurt-Rödel“ ein.

Modus:►Bedenkzeit 15 Minuten je Spieler►5 Runden Schweizer System►Meldeschluss: bis 8. August, 19.00 Uhr, an den Turnierleiter Günter Stuchlik (guenter-greiz@web.de) mit den Angaben Name, Vorname, Geburtsdatum, Schule.►Startgeld 1,50 € vor Ort►Altersgruppen U8, U10, U12, U14►Kinder ab 1.1.2003 geboren►Kinder, die in Greiz wohnen oder eine Schule besuchen►Kinder mit Einladung►Ehrungen►Pokale für die Sieger in den einzelnen Altersgruppen►Siegerurkunden für die ersten Drei der Altersklassen U8 bis U14►Teilnahmeurkunden für alle anderen►Wanderpokal für die beste Schule (1.Platz 8 Punkte, 2. (6), 3. (4), 4. (3), 5. (2), 6. (1) sowie 1 Punkt für jeden Teilnehmer, Pokalverteidiger: GS Johann Wolfgang Goethe GreizSonstiges►Verpflegung wird durch den Veranstalter nicht angeboten►Nachmeldungen bedingt möglich, Startgebühr 2,50 €►Je nach Teilnehmerzahl auch Rundensystem bis 6 Partien möglich►Fotorechte beim Veranstalter. Der Teilnehmer stimmt der Veröffentlichung fürschachliche Zwecke zu.