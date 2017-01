Schulschach in den Ferien

Nach der guten Resonanz vom Vorjahr wird durch die „Schachfreunde Greiz e.V.“ in den Winterferien die 2. Greizer Kinder- und Jugendmeisterschaft im Blitzschach ausgetragen. Den Wanderpokal für die beste Schule verteidigt die Goethe-Grundschule Greiz.

Das halboffene Turnier findet am 8. Februar in der Sportstätte „Kurt Rödel“ statt. Nach der Eintragung in die Startlisten erfolgt 8.45 Uhr die Auslosung. Ende ist gegen 12.15 Uhr.Teilnehmen können Kinder und Jugendliche, die in Greiz wohnen, ihren vorübergehenden Wohn-Aufenthalt haben oder in Greiz die Schule besuchen sowie Kinder und Jugendliche mit Einladung. Die Mitgliedschaft in einem Verein oder Teilnahme an einer Schulschach-AG ist nicht erforderlich. Die Titel werden in den Altersgruppen U8 (01.01.2009), U10 (01.01.2007), U12 (01.01.2005), U14 (01.01.2003), U16 (1.1.2001), U18 (01.01.1999) getrennt nach Mädchen und Jungen vergeben. Jeder Teilnehmer bekommt eine Urkunde. Verpflegung wird nicht angeboten.Eine vorherige Anmeldung (Name, Vorname, Geb.datum, Schule) ist per E-Mail erforderlich an guenter-greiz@web.de. Hier gibt es auch nähere Informationen.