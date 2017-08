Sommerfest zeigte erfreuliche Tendenz

Die Sportfreunde vom Hundesport Teichwolframsdorf e.V. feierten am 19. August ihr zweites Sommerfest auf dem Hundeübungsplatz des großzügigen Geländes am einstigen Teichwolframsdorfer Krankenhaus. Die 27 Mitglieder mit ihrem Vorsitzenden Uwe Staps hatten sich viel Mühe gemacht, damit sich die Besucher auf dem Gelände von 14 Uhr bis 18 Uhr wohl fühlten. Der Kaffee mit haus gebackenen Kuchenbuffet lud zur genüsslichen Stärkung ein und auch der Grill war bereits vorgeheizt. „Wir möchten das Sommerfest nutzen, unseren Bekanntheitsgrad zu erweitern und hoffen dabei auch neue Mitglieder zu gewinnen“ sagte zur Begrüßung der Vorsitzende und rief alle Teilnehmer auf, mit ihren Hunden auf dem Übungsplatz unter dem Beifall der Anwesenden einzulaufen. Sechs unterschiedliche Vorführungen gehörten zu den Themen des Nachmittags, darunter Vorführungen in der Gruppe zur Sozialisierung, Vorführungen im Tierhundesport, Elemente des Schutzdienstes. Bei den Vorführungen zeigte sich, ein Hund braucht Regeln, die müssen eingehalten werden, sind Konsequenzen erforderlich oder hat sich der Vierbeiner ein Lob verdient, liegt im Ermessen des Tierhalters. Die Jugendgruppe (drei Mädchen) zeigte Prüfungselementen, die ihre Lieblinge mit vollem Einsatz absolvierten. Besondere Aufmerksamkeit galt dem Hundetrainer Ulf Regner, der einem begeisterten Publikum interessante Details um die erzieherische Arbeit mit Welpen demonstrierte. Eingeladen war eine befreundete Trainingsgruppe aus Ostrow (Tschechien), die sich ebenfalls an den Vorführungen beteiligten. Uwe Stabs moderierte die Vorführungen, gilt als Hundeexperte, seit 1980 Hundesportler, führte die Diensthundestaffel der Polizei in Gera und ist aktueller Sachverständiger der Thüringer Gefahren-Hundeverordnung. Bei Sachkundeprüfung und Wesenstest bei Hunden „muss ich immer wieder feststellen, die meisten Probleme liegen beim Halter und nicht beim Hund“ Plädiert für die Begleithundeprüfung, hier lernt der Hund bei Fuß an der Leine zu laufen, Kommandos wie Sitz und Platz zu beherrschen und in der Öffentlichkeit mit anderen Gegebenheiten klar zukommen. Jeder interessierte Hundehalter ist zu den Übungsstunden recht herzlich auf dem Übungsgelände in Teichwolframsdorf willkommen.