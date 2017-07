Spendenlauf Zeulenroda: Prominenter Startschuss von fünffacher Weltmeisterin

Hanka Kupfernagel wird Radfahrer auf die 55km-Strecke schicken

Die Straße zwischen Döhlen und Dörtendorf - dem legendären Hankaberg - ist bereits für die Etappe rund um Dörtendorf am Fr., 14.07.2017 großflächig mit Motivationssprüchen beschriftet und ab Mittwoch verwandelt sich Ostthüringen wieder in ein Mekka für Fans des Frauenradsports.Prominenten Besuch erwartet auch die Sportler und Besucher des 6. Spendenlaufs Zeulenroda am kommenden Samstag. Die fünffache Weltmeisterin und Silbermedaillen-Gewinnerin von Sydney Hanka Kupfernagel gibt sich trotz ihrer unzähligen Termine die Ehre. Die gebürtige Geraerin lässt es sich nicht nehmen zum Spendenlauf am 15.07. mit ihrem Startschuss im Waldstadion Zeulenroda die Radfahrer auf die 55 km-Bikestrecke zu schicken.Neben all den sportlichen Highlights soll der Spendenlauf von den kleinen und großen Gästen gleichermaßen als Familientag genossen werden. Auch Gäste, die sich nicht sportlich betätigen können oder wollen sind herzlich in das Waldstadion Zeulenroda eingeladen.Alle weiteren Infos zu den sportlichen Highlights und Programmhöhepunkten finden Sie auf der offiziellen Website www.spendenlauf-zeulenroda.de