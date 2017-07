Sport- & Dorffest in Hohndorf

Am 28. und 29. Juli 2017 findet in Hohndorf auf dem Sportplatz an der Gablauer Straße wieder das traditionelle Sport- und Dorffest statt.

Am Freitag um 18:30 steigt ein freundschaftlicher Vergleich zwischen dem Gastgeber aus Hohndorf und dem sächsischen Landesligisten Reichenbacher FC. Im letzten Vergleich zwischen beiden Teams zeigten die Gäste aus Sachsen ihre Klasse und gewannen hochverdient mit 7:0. Nach dem Fußballspiel steigt dann die Party im Festzelt mit der Diskothek N- Projekt aus Greiz.Am Samstag spielen wieder vier Oldie-Teams um den Turniersieg beim Oberlandcup. Beginn des ersten Turnierspieles ist hier 15:00. Die Kaffeezeit wird durch musikalische Einlagen von Karl-Heinz Arzt und Kollegen versüßt. Um 15:00 werden sicher die Kinder des Kindergartens " Am Froschteich" die Augen der stolzen Eltern und Großeltern mit Ihrer Showeinlage zum Leuchten bringen. Für die Kinder und Enkelkinder steht eine Hüpfburg bereit, sie können sich schminken lassen oder am Glücksrad drehen und auch das Eismobil steht wieder an seinem gewohnten Platz. Am frühen Abend sorgen sicher wieder die Tenny Kids des Elsterberger Faschingsclubs für Stimmung im Festzelt. Der Auftritt der Thierbacher Schalmeienkapelle bildet sicher einen Höhepunkt dieser Partynacht, ehe das große Feuerwerk um Mitternacht den Abschluss der Feierlichkeiten einläutet.An beiden Festtagen ist für das leibliche Wohl mit frisch Gebratenem und verschiedenen kühlen Getränken bestens gesorgt.Die SG Hohndorfer SV freut sich auf viele Gäste aus Nah und Fern und hofft auf angenehmes Wetter.