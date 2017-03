Tesfazghi Hayalu gewinnt 147. Greizer Straßenlauf

Samsom Tesfazghi Hayalu läuft beim 147. und letzten Greizer Straßenlauf allen davon.

Hier die komplette Ergebnisliste des 147. und letzten Greizer Straßenlaufs

Der für den SV Sömmerda startende Läufer pulverisiert am 11. März 2017 das Feld nahezu und kommt nach zehn Kilometern in 31:16 Minuten ins Ziel. Damit nimmt der 22-Jährige dem Zweitplatzierten über drei Minuten ab - Eike Loch vom M50 LAC Quelle Fürth/Langenzenn absolviert die Distanz in 34:31 min. Knapp dahinter belegt Michael Müller von der TU Ilmenau Runners/Sondershausen in 34:37 min Rang drei. Bester Greizer im Feld der 259 im Ziel ankommenden Läuferinnen und Läufer wird der für die TU Ilmenau Runners startende Philipp Heisch auf Platz acht in 34:54 min.Unangetastet und damit bestehen bleibt die Streckenbestzeit von Heiko Schinkitz, der den Greizer Straßenlauf 1994 in 29:41 Minuten absolvierte. Dies bleibt nun ein Rekord für die Ewigkeit, denn der Greizer Straßenlauf 2017 war der letzte dieser Traditionsveranstaltung, die vor 50 Jahren ins Leben gerufen wurde.Die Frauenkonurrenz dominierte Jana Richter vom Team "Glühende Hufe" in 40:24 min vor Anja Jakob und Susan Weigert (beide LG Vogtland)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. 1. 1. 194 00:31:16 Tesfazghi Hayalu, Samsom 94 M SV Sömmerda e.V.2. 2. 1. 114 00:34:31 Loch, Eike 67 M50 LAC Quelle Fürth/Langenzenn3. 3. 1. 806 00:34:37 Müller, Michael 81 M35 TU Ilmenau Runners/Sondershausen4. 4. 1. 118 00:34:44 Löschner, Jürgen 69 M45 SV Blau-Weiß Bürgel/Mellingen5. 5. 1. 229 00:34:51 Zander, Holger 73 M40 Läuferbund Schwarzenberg/Lauter-bernsbach6. 6. 2. 803 00:34:53 Paufler, Willi 91 M TU Ilmenau Runners7. 7. 1. 805 00:34:54 Heisch, Philipp 84 M30 TU Ilmenau Runners8. 8. 2. 804 00:35:24 Reichel, Remo 79 M35 TU Ilmenau Runners9. 9. 2. 56 00:35:54 Greiner, Daniel 84 M30 SV Sömmerda e.V.10. 10. 3. 45 00:36:03 Gebremesekel, Measho 89 M SV Sömmerda e.V.11. 11. 2. 3 00:36:21 Bähr, Micha 75 M40 SV Blau-Weiß Bürgel/Mörsdorf12. 12. 3. 102 00:36:32 Kunze, Frank 80 M35 SV Blau-Weiß Bürgel/Kahla13. 13. 3. 802 00:36:55 Wittig, Lars Christian 73 M40 Laufladen Jena14. 14. 4. 88 00:36:57 Kirmse, Andre 75 M40 TSV 1888 Falkenau/Oberschindmaas15. 15. 2. 23 00:37:01 Drechsler, Thomas 66 M50 Laufteam Greiz16. 16. 4. 73 00:37:26 Hirt, Daniel 79 M35 SV Sömmerda e.V.17. 17. 2. 205 00:37:37 Voigt, Carsten 71 M45 Burgstädter LV/Chemnitz18. 18. 5. 72 00:37:58 Heymann, Ronny 78 M35 Heymann Mineralöle/Hirschfeld19. 19. 5. 4 00:38:00 Barthel, Remo 75 M40 SV Vorwärts Zwickau20. 20. 1. 157 00:38:01 Rasuli, Mokktar 99 MJU20 TRIATHLON Gera21. 21. 6. 816 00:38:02 Feustel, Daniel 82 M35 LG Steinsdorf22. 22. 1. 136 00:38:05 Müller, Daniel 01 MJU18 Laufteam Greiz23. 23. 7. 78 00:38:31 Illgen, Michael 82 M35 /Auma-weidatal24. 24. 2. 207 00:39:11 Waldstädt, Tim 98 MJU20 SV Hermsdorf/Thür.25. 25. 3. 25 00:39:28 Dressel, Thomas 72 M45 glühende Hufe/Plauen26. 26. 3. 84 00:39:39 Just, Thomas 84 M30 glühende Hufe27. 27. 4. 119 00:39:44 Mädler, Thomas 71 M45 LG Vogtland28. 28. 8. 257 00:39:56 Seidler, Swen 78 M35 /Greiz29. 29. 5. 208 00:40:10 Walther, Jens 72 M45 LG Vogtland30. 30. 6. 190 00:40:14 Straßburg, Ringo 73 M40 LG Vogtland31. 31. 3. 120 00:40:18 Martens, Erik 67 M50 glühende Hufe/Treuen32. 1. 1. 161 00:40:24 Richter, Jana 77 W40 glühende Hufe33. 32. 9. 154 00:40:29 Pröhl, Marcus 81 M35 glühende Hufe/Treuen34. 33. 6. 180 00:40:32 Schultheß, Torsten 68 M45 glühende Hufe35. 34. 4. 191 00:40:36 Sypli, Lutz 63 M50 Lusaner SC 198036. 35. 4. 20 00:40:47 Burkhardt, Tobias 91 M glühende Hufe37. 36. 10. 19 00:40:51 Budig, Marco 79 M35 VfB Torpedo Ichtershausen/Plauen38. 37. 7. 240 00:40:57 Birgfeld, Kai 72 M45 Läuferbund Schwarzenberg39. 38. 8. 68 00:41:03 Helmert, Christian 71 M45 MTB Weidatal-Racing/Zeulenroda-triebes40. 39. 5. 215 00:41:08 Wendler, Christoph 64 M50 SG Naitschau41. 40. 6. 92 00:41:27 Klug, Rene 67 M50 glühende Hufe/Treuen42. 41. 7. 40 00:41:29 Frey, Peter 65 M50 DUV/Pausa/Pausa43. 42. 9. 203 00:41:37 Vieweg, Dirk 70 M45 /Plauen44. 43. 1. 178 00:41:52 Schröter, Uwe 59 M55 LG Vogtland45. 43. 3. 142 00:41:52 Oettert, Lucas 98 MJU20 Laufteam Greiz46. 45. 10. 85 00:42:06 Kaiser, Holger 69 M45 glühende Hufe47. 46. 11. 254 00:42:10 Janke, Ralf 69 M45 Laufladen Jena48. 2. 2. 82 00:42:15 Jakob, Anja 75 W40 LG Vogtland49. 47. 2. 29 00:42:17 Eckstein, Uwe 62 M55 /Mylau50. 48. 7. 33 00:42:19 Ewen, Frank 77 M40 Delbrück läuft/Delbrück52. 49. 8. 210 00:42:23 Wartenberg, Erik 63 M50 Laufteam Greiz51. 49. 3. 213 00:42:23 Weinhold, Bernd 61 M55 1. RSV 1886 Greiz/Neumühle53. 51. 9. 184 00:42:29 Seifert, Steffen 67 M50 SV Sparkasse Zwickau54. 52. 8. 143 00:42:30 Oettert, Marco 74 M40 Laufteam Greiz55. 53. 10. 165 00:42:32 Riemer, Ingo 65 M50 SV Zwickau 04/Zwickau56. 54. 11. 35 00:42:34 Fiebig, Olaf 64 M50 /Zschorlau57. 3. 1. 212 00:42:35 Weigert, Susan 80 W35 LG Vogtland58. 55. 12. 174 00:42:57 Schimmel, Olaf 67 M50 Laufteam Greiz59. 56. 13. 239 00:43:02 Uhlig, Dirk 65 M50 Läuferbund Schwarzenberg60. 57. 2. 91 00:43:03 Klimmek, Alexander 00 MJU18 glühende Hufe61. 58. 11. 43 00:43:05 Ganzon, Martin 80 M35 SV Zwickau 04/Zwickau62. 59. 12. 241 00:43:11 Sonntag, Ulf 68 M45 SG Adelsberg63. 4. 3. 37 00:43:15 Fink, Corinna 76 W40 Laufteam Greiz64. 60. 13. 81 00:43:19 Jahn, Heiko 69 M45 TSV Zeulenroda/Plauen65. 61. 9. 811 00:43:23 Wartenberg, Jörn 74 M40 /Jena66. 62. 3. 86 00:43:29 Kempel, Johannes 01 MJU18 SV Sömmerda e.V.67. 63. 14. 211 00:43:31 Weigel, Rene 67 M50 LG Vogtland68. 64. 5. 193 00:43:36 Tanski, Steve 91 M69. 65. 14. 50 00:43:38 Glaßer, Andreas 69 M45 SV Blau-Weiß Bürgel/Stadtroda70. 5. 1. 810 00:43:38 Pertsch, Janett 70 W45 SV Blau-Weiß Bürgel71. 66. 15. 150 00:43:39 Peters, Ralf 69 M45 Laufteam Greiz72. 67. 1. 201 00:43:40 Viehweger, John 02 MJU16 TSV Elektronik Gornsdorf73. 68. 10. 27 00:43:54 Dreßler, Denny 77 M40 Laufteam Greiz74. 69. 4. 47 00:43:55 Gemkow, Pascal 00 MJU18 glühende Hufe/Treuen75. 70. 16. 176 00:43:58 Schöneck, Uwe 68 M45 SV 1910 Kahla / TEA/Kahla76. 71. 11. 46 00:44:00 Gehrmann, Stephan 77 M40 OSLV Bautzen/Gnaschwitz77. 72. 6. 243 00:44:04 Rödel, Ben 89 M Laufteam Greiz78. 73. 1. 2 00:44:06 Bahmann, Winfried 56 M60 glühende Hufe79. 74. 2. 14 00:44:08 Brabec, Miloslav 56 M60 AC Falcon Rokycany80. 75. 15. 18 00:44:09 Büchel, Hartmut 67 M50 Holzlandrunner/Trockenborn/wolfersdorf81. 76. 17. 151 00:44:12 Petzold, Holger 68 M45 glühende Hufe82. 6. 4. 26 00:44:15 Dressel - Putz, Heike 75 W40 glühende Hufe/Plauen83. 77. 4. 138 00:44:20 Naumann, Volker 58 M55 SV Vorwärts Zwickau84. 78. 18. 252 00:44:24 Abe, Steffen 70 M45 /Mainz85. 79. 16. 199 00:44:27 Trommler, Erik 63 M50 SV Vorwärts Zwickau86. 80. 12. 101 00:44:30 Krüger, Mario 79 M35 BSG Wismut Gera87. 81. 19. 817 00:44:40 Schwarz, Ingolf 71 M45 Laufladen Jena88. 82. 17. 75 00:44:59 Hohmuth, Mike 67 M50 SV Vorwärts Zwickau89. 83. 4. 99 00:45:06 Krauß, Rüdiger 83 M30 /Greiz90. 84. 12. 202 00:45:15 Vieth, Markus 73 M40 Buebies/Bünde91. 85. 20. 149 00:45:17 Pertig, Jörg 70 M45 Laufteam Greiz92. 7. 2. 134 00:45:27 Müller, Angela 72 W45 Laufteam Greiz93. 8. 5. 22 00:45:40 Debertshäuser, Steffi 73 W40 SV Sömmerda e.V.94. 86. 7. 17 00:45:50 Brettfeld, Martin 92 M 1. FC Greiz/Greiz95. 87. 8. 256 00:45:52 Machold, Tony 90 M /Leipzig96. 88. 18. 181 00:46:09 Seemann, Andreas 66 M50 LG Vogtland97. 9. 1. 198 00:46:18 Trommler, Kerstin 64 W50 SV Vorwärts Zwickau98. 89. 21. 253 00:46:26 Dünkel, Sven 71 M45 Laufladen Jena99. 90. 13. 131 00:46:31 Molder, Mirko 74 M40 Laufteam Greiz100. 10. 3. 104 00:46:45 Langer, Dagmar 71 W45 SV Vorwärts Zwickau101. 91. 5. 183 00:46:49 Seidel, Frank 86 M30 glühende Hufe102. 92. 19. 7 00:46:54 Bauer, Volker 66 M50 Laufteam Greiz103. 11. 1. 115 00:46:56 Löffler, Lisa 01 WJU18 LG Vogtland104. 93. 13. 12 00:47:02 Beyer, Matthias 79 M35 SV Blau-Weiß Bürgel/Hainspitz106. 12. 4. 123 00:47:06 Meckel, Sandra 71 W45 glühende Hufe105. 12. 1. 113 00:47:06 Liebold, Joleen 98 WJU20 SV Sömmerda e.V.107. 14. 5. 152 00:47:14 Poller, Anett 72 W45 SV Vorwärts Zwickau108. 15. 2. 42 00:47:16 Galle, Carolin 99 WJU20 glühende Hufe/Treuen109. 94. 5. 89 00:47:18 Kleinert, Sven 62 M55 Burgstädter LV110. 95. 20. 62 00:47:20 Hanke, Ralph 66 M50 LG Gospersgrün111. 96. 21. 127 00:47:25 Meinhardt, Steffen 64 M50 Laufteam Greiz112. 97. 22. 235 00:47:32 Dietzsch, Thomas 72 M45 RST Reichenbach113. 98. 14. 103 00:47:33 Lang, Andreas 74 M40 Läuferbund Schwarzenberg/Lauter-bernsbach114. 16. 2. 135 00:47:34 Müller, Yvonne 78 W35 Laufteam Greiz115. 17. 6. 260 00:47:44 Schaller, Katrin 74 W40 LG Vogtland/Ellefeld116. 18. 2. 8 00:47:47 Bauer, Katrin 64 W50 Laufteam Greiz117. 19. 7. 93 00:48:05 Klug, Uta 74 W40 glühende Hufe/Treuen118. 99. 6. 250 00:48:06 Wieder, Gerd 58 M55 /Eisenberg119. 20. 3. 41 00:48:10 Frisch, Angela 65 W50 LG Vogtland/Adorf120. 100. 7. 173 00:48:10 Schenker, Mario 61 M55 glühende Hufe121. 21. 8. 87 00:48:14 Keßler, Antje 76 W40 glühende Hufe122. 101. 1. 228 00:48:15 Wolff, Hans-walter 45 M70 SV Vorwärts Zwickau123. 102. 1. 6 00:48:20 Bauch, Roland 50 M65 LG Vogtland124. 103. 8. 13 00:48:25 Blaas, Gunter 62 M55 Burgstädter LV/Chemnitz125. 22. 6. 147 00:48:28 Pauleck, Ute 68 W45 glühende Hufe/Treuen126. 104. 23. 242 00:48:30 Stoppe, Mario 70 M45 /Schleiz127. 23. 4. 121 00:48:32 Matthes, Andrea 64 W50 TSV Zeulenroda/Plauen128. 105. 22. 189 00:48:33 Stöhr, Gerd 67 M50 glühende Hufe129. 106. 9. 148 00:48:34 Pavlovic, Vladimir 60 M55 AC Falcon Rokycany131. 107. 15. 808 00:48:35 Oertel, Markus 76 M40 HKV Nosswitz130. 107. 24. 236 00:48:35 Junghanß, Lutz 68 M45 /Netzschkau132. 109. 3. 224 00:48:36 Wolf, Ronald 56 M60 VL Weischlitz/Weischlitz133. 110. 25. 153 00:48:38 Pommer, Tilo 72 M45 TRIATHLON Gera134. 111. 6. 11 00:48:39 Bettermann, Sebastian 85 M30 Laufteam Greiz135. 112. 23. 244 00:48:40 Schindler, Steffen 66 M50 Laufteam Greiz136. 113. 16. 182 00:48:42 Seidel, Jörg 74 M40 SV Sparkasse Zwickau137. 114. 26. 112 00:48:50 Liebold, Silvio 71 M45 SV Sömmerda e.V.138. 24. 9. 187 00:48:54 Sorg, Sina 77 W40 LG Vogtland139. 115. 14. 819 00:48:55 Voss, Normann 81 M35 /Greiz140. 116. 17. 185 00:49:00 Selinger, Karsten 77 M40 Volkssport Greiz/Greiz141. 117. 10. 248 00:49:15 Röhrchen, Matthias 60 M55 /Leubnitz142. 118. 11. 76 00:49:20 Holzhaus, Reiner 59 M55 SV Turbine Hohenwarte/Kamsdorf/Kamsdorf143. 25. 3. 818 00:49:21 Lautenschläger, Dunja 80 W35 Turbine Halle144. 119. 24. 51 00:49:23 Glös, Michael 65 M50 /Burgstädt145. 120. 12. 129 00:49:33 Mertz, Matthias 59 M55 Post SV Chemnitz/Chemnitz146. 120. 25. 226 00:49:33 Wolf, Sven 66 M50 Hainberger SV Greiz e.V./Greiz147. 122. 27. 116 00:49:37 Lohse, Thomas 71 M45 glühende Hufe/Plauen148. 26. 10. 140 00:49:42 Oelmann, Katrin 76 W40 SV Blau-Weiß Bürgel/Hainspitz149. 27. 1. 158 00:49:50 Reinhold, Michelle 96 W Laufteam Greiz150. 123. 2. 144 00:49:57 Orlamünder, Harald 50 M65 WSV Bad Lobenstein/Bad Lobenstein151. 124. 4. 77 00:49:58 Höppner, Uwe 56 M60 Laufteam Greiz152. 28. 4. 815 00:50:00 Schubert, Susanne 81 W35 LG Ludwigschorgast153. 125. 18. 246 00:50:10 Horenburg, Frank 76 M40 /Greiz154. 29. 3. 195 00:50:13 Thümmler, Ronja 98 WJU20 Freiberger PSV/Freiberg155. 126. 28. 200 00:50:21 Viehweger, Steve 71 M45 TSV Elektronik Gornsdorf156. 30. 7. 52 00:50:29 Göbel, Anja 69 W45 SV Vorwärts Zwickau157. 31. 2. 16 00:50:35 Brehme, Jasmin 95 W SV Sömmerda e.V.158. 32. 5. 214 00:50:38 Weißmann, Cordula 63 W50 ESV Lok Zwickau/Zwickau159. 127. 5. 258 00:50:42 Hallbauer, Dr. Christoph 53 M60 /Teichwolframsdorf160. 128. 13. 79 00:50:48 Irmscher, Thomas 62 M55 Burgstädter LV161. 129. 14. 139 00:50:56 Novy, Vlastimil 59 M55 AC Falcon Rokycany162. 33. 1. 146 00:50:57 Paul, Petra 59 W55 /Greiz163. 130. 1. 95 00:50:58 Knorr, Joachim 40 M75 SV Vorwärts Zwickau164. 34. 2. 90 00:51:09 Klepsch, Lena 01 WJU18 LG Vogtland165. 131. 15. 71 00:51:12 Hetzheim, Joachim 58 M55 Laufteam Greiz166. 132. 7. 259 00:51:17 Hempelt, Andre 84 M30 SG Kurtschau e.V./Greiz167. 133. 2. 100 00:51:20 Krauße, Raimund 39 M75 Laufteam Greiz168. 35. 2. 209 00:51:28 Warnstedt, Renate 59 W55 TRIATHLON Gera169. 134. 26. 231 00:51:30 Zieger, Jochen 65 M50 Burgstädter LV170. 135. 27. 238 00:51:41 Lagaude, Bodo 65 M50 TSV Zeulenroda171. 136. 28. 220 00:51:46 Willmann, Bodo 63 M50 Team Erdinger Alkoholfrei/Auerbach/v.172. 137. 16. 814 00:51:55 Leipold - Haas, Thomas 58 M55 /Hohenleuben173. 138. 29. 233 00:51:59 Neupert, Marcus 67 M50 /Weißenborn, Bad Klosterlausnitz174. 139. 29. 809 00:52:10 Klobes, Olaf 68 M45 /Greiz175. 140. 30. 222 00:52:14 Wohlrab, Volker 71 M45 /Jena176. 36. 1. 5 00:52:26 Bartsch, Anna - Maria C. 85 W30 Laufteam Greiz177. 37. 3. 15 00:52:29 Brand, Susanne 59 W55 /Rudolstadt178. 141. 3. 132 00:52:30 Moormann, Bernd 48 M65 Burgstädter LV179. 38. 6. 130 00:52:37 Milek, Sylke 64 W50 LG Vogtland180. 142. 6. 171 00:52:43 Rohleder, Günter 54 M60 Lusaner SC 1980182. 143. 9. 57 00:52:45 Grellmann, Tobias 88 M Steffobi/Großfriesen181. 39. 5. 21 00:52:45 David, Stephanie 80 W35 Steffobi/Plauen183. 40. 2. 58 00:52:59 Gropp, Isabella 86 W30184. 144. 15. 83 00:53:03 Junghänel, Markus 80 M35185. 145. 4. 172 00:53:07 Sachse, Karl-heinz 51 M65 Volkssport Naumburg/Naumburg186. 146. 7. 237 00:53:12 Reder, Klaus 55 M60 SV Vorwärts Zwickau187. 147. 17. 31 00:53:21 Eitel, Frank 62 M55 SG Naitschau/Langenwetzendorf188. 148. 5. 206 00:53:27 Voss, Peter 52 M65 Laufteam Greiz189. 41. 3. 94 00:53:35 Klug, Kira 00 WJU18 glühende Hufe/Treuen190. 149. 6. 234 00:53:51 Plambeck, Edgar 50 M65 ETS Werdau191. 150. 2. 221 00:53:59 Winkler, Roland 47 M70 SCC Berlin192. 42. 7. 80 00:54:01 Irmscher, Jeanette 66 W50 Burgstädter LV193. 151. 5. 109 00:54:02 Leopold, Franz 00 MJU18 LG Vogtland194. 152. 18. 38 00:54:05 Flämig, Peter 60 M55 /Zeulenroda-triebes195. 43. 8. 216 00:54:09 Wendrich, Kerstin 72 W45 SV Vorwärts Zwickau196. 153. 19. 108 00:54:11 Leonhardt, Ralf 61 M55 Laufteam Greiz197. 154. 19. 24 00:54:14 Drescher, Markus 76 M40 VS Borna/Borna198. 155. 3. 55 00:54:25 Grafe, Viktor 47 M70 SG Handel Jena/Jena199. 156. 10. 801 00:55:33 Eitel, Felix 93 M TTV Dresden200. 157. 20. 126 00:55:51 Meier, Stefan 58 M55 Burgstädter LV201. 44. 9. 820 00:55:56 Zwinscher, Ulrike 72 W45 /Elsterberg202. 45. 8. 36 00:56:01 Fiebig, Gabi 64 W50 /Zschorlau203. 158. 7. 117 00:56:12 Lösche, Matthias 51 M65 Lusaner SC 1980/Gera204. 46. 10. 232 00:56:14 Plaumann, Beate 71 W45 LATV Plauen205. 159. 8. 813 00:56:22 Wartenberg, H. - Olaf 51 M65 /Elsterberg206. 160. 21. 159 00:56:30 Reinhold, Lutz 62 M55 SV Zwickau 04/Zwickau207. 161. 9. 39 00:57:21 Fleischer, Gerhard 52 M65 Weissendorfer Weidatal Wiesel/Pausa208. 47. 11. 106 00:57:41 Lauerwald, Heike 69 W45 SV Sömmerda e.V.209. 48. 9. 179 00:57:46 Schubert, Sonja 66 W50 Burgstädter LV210. 162. 6. 227 00:58:06 Wölfel, Jonathan 01 MJU18 1. Schwimmklub Greiz v. 1924211. 49. 10. 69 00:58:13 Henkel, Bettina 65 W50 Laufteam Greiz212. 50. 6. 807 00:58:15 Oertel, Anke 79 W35 HKV Nosswitz213. 51. 1. 97 00:58:20 Kowalski, Edith 55 W60 TRIATHLON Gera214. 52. 12. 186 00:58:30 Selinger, Katrin 71 W45 Laufteam Greiz215. 163. 30. 166 00:58:32 Ringel, Detlef 65 M50 Laufteam Greiz216. 53. 1. 196 00:58:35 Thümmler, Jördis 02 WJU16 Freiberger PSV/Freiberg217. 164. 1. 96 00:58:45 Köhler, Harry 37 M80+ Post SV Chemnitz/Post Sv Chemnitz219. 165. 22. 223 00:58:46 Wolf, Andreas 58 M55 USV Jena e.V218. 54. 4. 10 00:58:46 Bergmann-wolf, Kerstin 60 W55 USV Jena e.V220. 55. 2. 192 00:58:47 Talovic, Elena 03 WJU16 Laufteam Greiz221. 166. 23. 61 00:58:59 Günzel, Stefan 58 M55 /Wilkau - Haßlau222. 56. 3. 70 00:59:01 Henkel, Alisa 93 W Laufteam Greiz224. 167. 31. 9 00:59:24 Baumgarten, Uwe 65 M50 RC Schloßbike Greiz e.V./Greiz223. 57. 3. 128 00:59:24 Mendrzyk, Sandra 84 W30 /Gera225. 58. 7. 188 00:59:40 Stieler, Mandy 82 W35 SV Sparkasse Zwickau226. 168. 24. 133 00:59:45 Mucha, Volkmar 62 M55 Stubenhocker Markranstädt/Markranstädt227. 59. 4. 169 01:00:03 Rohleder, Nora 87 W30 Picknicker e.V./Chemnitz228. 169. 10. 60 01:00:29 Grundmann, Lothar 50 M65 SV Vorwärts Zwickau229. 170. 11. 821 01:00:43 Trochold, Heinz 48 M65 /Mylau230. 60. 5. 63 01:00:45 Härtig, Kathrin 58 W55 Burgstädter LV231. 171. 32. 30 01:00:46 Eder, Enrico 64 M50 Burgstädter LV232. 172. 2. 28 01:00:47 Dutschke, Werner 37 M80+ SV Schönheide233. 173. 3. 53 01:00:51 Gottert, Frank 40 M75 Leipzig Marathon e.V./Leipzig234. 174. 4. 156 01:00:55 Quandt, Rüdiger 45 M70 Lusaner SC 1980235. 175. 12. 255 01:01:11 Mothes, Wolfgang 48 M65 /Reumtengrün236. 176. 13. 249 01:01:43 Möller, Otto 51 M65 SG Naitschau237. 177. 8. 163 01:02:44 Riedel, Friedhelm 54 M60 LT Nürnberg-Gaulnhofen/Nürnberg238. 178. 25. 251 01:03:10 Geold, Holger 59 M55 Lusaner SC 1980/Gera239. 61. 11. 197 01:03:28 Thümmler, Katrin 65 W50 GMRLV Freiberg/Freiberg240. 179. 14. 98 01:03:30 Krauß, Roland 49 M65 /Glauchau241. 180. 4. 32 01:03:36 Ellerkamm, Jürgen 38 M75 SV Kyffhäuser/Bad Frankenhausen242. 181. 5. 34 01:03:49 Fankhänel, Werner 41 M75 LG Vogtland243. 62. 1. 64 01:04:20 Haß, Annelie 50 W65 SV Vorwärts Zwickau/Zwickau244. 63. 12. 44 01:04:34 Gapsch, Sabine 65 W50 Burgstädter LV245. 64. 13. 168 01:06:32 Röder, Kerstin 69 W45 SV Sparkasse Zwickau246. 182. 8. 145 01:06:54 Pätz, Ralf 85 M30 /Leipzig247. 183. 5. 162 01:08:19 Riedel, Karl-jürgen 45 M70 ESV Lok Zwickau/Zwickau248. 184. 15. 74 01:09:48 Hoffmann, Joachim 49 M65 TSV Elektronik Gornsdorf249. 65. 8. 137 01:11:13 Munkwitz, Manuela 81 W35 Buebies/Bünde250. 185. 16. 177 01:12:19 Schott, Wolfgang 51 M65 LG Vogtland251. 186. 9. 160 01:12:54 Richer, Uwe 53 M60 Ranspeläufer/Pausa-vogtland252. 187. 11. 812 01:13:04 Bartsch, Felix 92 M /Greiz253. 188. 33. 245 01:15:36 Gottschall, André 67 M50 /Greiz254. 189. 6. 823 01:17:36 Kunze, Bernd 45 M70 LV Einheit Greiz/Halle255. 66. 4. 822 01:17:45 Herrmann, Melanie 99 WJU20 /Greiz256. 190. 7. 225 01:18:20 Wolf, Gunter 43 M70 SG Syrau/Syrau257. 67. 13. 125 01:19:16 Meier, Jeannette 63 W50 Burgstädter LV258. 191. 3. 49 01:23:53 Gipser, Klaus 36 M80+ Laufteam Greiz259. 192. 4. 48 01:36:20 Gerngroß, Klaus 37 M80+ /Falkenstein(Abkürzungen: Ges-Pl: Gesamtplatz; Akl-Pl: Altersklassenplatz; Mst-Pl: Meisterschaftsplatz)