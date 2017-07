Testspiel - SG FC Motor Zeulenroda vs. FC Thüringen Weida

Mit Fans im Rücken zum Erfolg. Am Mittwoch Abend gastiert FC Thüringen Weida beim letztjährigen Kontrahenten aus der Landesklasse Staffel 1 SG FC Motor Zeulenroda zum Testspiel. Der Favorit aus Weida will sich in Zeulenroda als unangenehmer Gegner präsentieren und geht selbstbewusst ins Testspiel.



Auch wenn die Duelle ein gutes Stück zurückliegt, so freunen sich doch alle Spieler auf das große Testspielduell.



Anstoß im Zeulenrodaer Waldstadion ist um 18:30 Uhr.



Spieldaten:



SG FC Motor Zeulenroda vs. FC Thüringen Weida

Zeulenroda: Waldstadion

Samstag: 26.07.17

Uhrzeit: 18:30 Uhr

07937 Zeulenroda-Triebes