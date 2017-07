Testspielauftakt in Zeulenroda gegen SV Moßbach

Am Samstag den 15.07.17 findet das erste Testspiel der Landesklasse-Mannschaft FC Motor Zeulenroda statt. Zu Gast ist das Team von Jens Herzog (SV Moßbach). Ab 14 Uhr rollt der Ball auf dem Rasen im Waldstadion. Die Hausherren belegen Letzte Saison den siebten Platz in der Landesklasse Staffel 1 . Nach mehreren Trainingstagen, wird es für Trainer Matthias Liebers die erste Gelegenheiten sein, den runderneuerten Kader zu testen.

FC Motor Zeulenroda testet weiter

Am Samstag den 22.07.17 gastieren die Karpfenpfeifer gegen SG SV Grün-Weiß Tanna. Am Mittwoch den 26.07.17 empfängt man 18:30 Uhr im Waldstadion den Thüringenligist "SG FC Thüringen Weida". Insgesamt sind bisher 4 Testspiele geplant. Hinzugekommt als Gegner SV SCHOTT Jena II ( 29. Juli, 14 Uhr/Auswärtsspiel).

Erstes Kreisderby steigt Mitte September im Fasanengarten

Der 5. Spieltag (16. September) hält dann den vorläufigen Saisonhöhepunkt parat. FSV Schleiz ist Gastgeber für das Kreiserbyspiel gegen den FC Motor Zeulenroda. In den letzten Duelle zeigten eindeutig in Richtung der Zeulenroaderer Mannschaft. Die Motor gewann im Waldstaion, in Zeulenroda 3:2 sowie im Fasanengarten in Schleiz mit 2:2.