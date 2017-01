Am heutigen Samstag, 21. Januar, fanden in Greiz die Thüringer Meisterschaften im Ringen im griechisch-römischen Stil statt.

Die Kämpfe gingen in der gut besuchten Halle an der Eisbahn auf drei Matten über die Bühne. An den offenen Landesmeisterschaften der Männer sowie der Jugend-Altersklassen A, B, C und D nahmen auch Ringer aus Sachsen und Sachsen-Anhalt teil. Mehr Info in Kürze hierHier die ersten Bilder!