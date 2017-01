Thüringer Meisterschaften im Klassischen Ringkampf: Zehn Titel für Greiz!

Am gestrigen Samstag, 21. Januar, fanden in Greiz die Thüringer Meisterschaften im Ringen im griechisch-römischen Stil statt.

Die Kämpfe gingen in der gut besuchten Halle an der Eisbahn auf drei Matten über die Bühne. An den offenen Landesmeisterschaften der Männer sowie der Jugend-Altersklassen A, B, C und D nahmen neben dem Gastgeber RSV Rotation Greiz Ringer aus Albrechts, Apolda, Altenburg, Erfurt, Heldrungen, Jena, Mühlberg, Pößneck, Sömmerda, Waltershausen, und Zella-Mehlis sowie aus dem sächsischen Pausa und Plauen teil.Erfolgreichstes Team war der AV Jugendkraft/Concordia Zella-Mehlis, der mit 24 Aktiven angetreten war, die 112 Punkte erkämpften. Die 23 Greizer Ringer erreichten 105 Punkte. Rang drei belegte der KSC Motor Jena (15 Starter/75 Punkte) vor dem KSC "Deutsche Eiche" Apolda (11/49), dem SV Sömmerda (12/45) und dem KSV Pausa (7/40).Für den RSV Greiz erkämpften zehn Aktive Meistertitel: Toni Stade und Abdul Galamatov (Männer); Lucas Kahnt, Johannes Krause und Rasul Galamatov (A-Jugend);Lucas Hanke und Ibrahim Galamatov (B-Jugend); Pascal Hessel und Shaid Juschaev (C-Jugend) sowie Schahrudy Juschaev (D-Jugend). Je drei Silber- und Bronzemedaillen runden die erfolgreiche Bilanz der Greizer Ringer ab.