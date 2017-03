Vogtland Challenge startet in die vierte Saison

Am 22. Juli 2017 findet bereits zum vierten Mal die Vogtland Challenge am Zeulenrodaer Meer statt.

Die beliebte Crosstriathlonveranstaltung hat sich seit ihrer Premiere 2014 rasant entwickelt und spätestens seit der Ausrichtung der Deutschen Meisterschaft im vergangenen Jahr auch bundesweit einen Namen gemacht. Als Teil der XTERRA German Tour garantieren die Veranstalter auch dieses Jahr wieder für eine professionelle Organisation und bestens präparierte Wettkampfstrecken.Wie im Triathlon üblich, heißt es für die Teilnehmer der Vogtland Challenge einen dreigeteilten Wettkampf aus Schwimmen, Radfahren und Laufen zu absolvieren. Anders als beim Straßentriathlon, geht es beim Cross allerdings, wie der Name schon sagt, über abwechslungsreiche Strecken im Gelände. Rund um die Talsperren Zeulenroda und Weida bieten sich hierfür ideale Bedingungen und mit dem zentralen Veranstaltungsareal unmittelbar am Bio-Seehotel Zeulenroda auch eine attraktive Wettkampfkulisse.Ob Neueinsteiger oder erfahrener Triathlet, zur Vogtland Challenge heißt es mitmachen und neue Grenzen erfahren. In den drei Wettbewerbsdistanzen Vogtland-light, Vogtland-classic und XTERRA Vogtland findet jeder seine Herausforderung. Die Veranstalter hoffen nach dem stetigen Anstieg auch in diesem Jahr auf einen neuen Teilnehmerrekord und freuen sich über neue Starter, vor allem aus der Region. Auch Firmen und Vereine sind eingeladen teilzunehmen. Hier bietet sich ganz besonders der Teamstart an, bei dem je eine Disziplin von einem Teammitglied absolviert wird. Die erste Meldephase und damit die günstigen Startgebühren gelten noch bis Ende April. Angemeldet werden kann sich online oder auch schriftlich mit dem Meldeformular.Alle Informationen dazu gibt es unter https://www.vogtlandchallenge.de/