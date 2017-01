... und sie flogen wieder ins Feuer - Bilder von der 4. Weihnachtsbaumverbrennung gestern in Greiz

Bis vor kurzem haben sie noch die heimischen Wohnstuben im heimeligen Lichterschein erleuchtet, jetzt brannten sie selbst lichterloh - die Weihnachtsbäume in der Greizer Neustadt.

Zum vierten Mal hatten der Greizer Feuerwehrverein und die Jugendfeuerwehr zur Weihnachtsbaumverbrenmung eingeladen und Hunderte kamen wieder an den Platz an der Oskar-Sala-Straße Nahe der Weißen Elster, um ihre bis vor kurzem noch liebevoll geschmückten Weihnachtsbäume dem Feuer preis zu geben. Dazu gingen auch die Reste des großen Weihnachtsbaums vom Markt und die Tannendeko vom Weihnachtsmarkt auf dem Kirchplatz in den Flammen auf.Hier die Bilder von dem Spektakel!