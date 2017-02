2. Autofrühling Langenwolschendorf

Auf dem Parkplatz des REWE in Langenwolschendorf findet am 26. März der 2. Autofrühling statt.



Zahlreiche Kfz-Betriebe, Autohäuser und Händler überwiegend aus Zeulenroda Umgebung, aber auch aus dem gesamten Thüringer Raum präsentieren auf dem Autofrühling im Gewerbepark Langenwolschendorf, Neufahrzeuge und Jahreswagen, angefangen vom Kleinwagen über das Familienauto bis zur Luxuslimousine, Vans, Transporter, Off-Roader und Sportwagen, sowie Accessoires und KFZ-Zubehör.



Ein buntes Rahmenprogramm für jedes Altersklasse rundet die Automesse im Gewerbepark ab.



Zirka 100 Neufahrzeuge und Jahreswagen von ca. 15 Marken sollen an den Tag präsentiert werden.



Außerdem runden Fahrzeuge von Autohaus H. Walter ab. Bestaunt werden die neuen Modelle von Renault & Dacia.

Ausserdem ist der langjährigen Dienstleister Gloss-Tec (Fahrzeugaufbereitung) mit vor Ort sein.



Für technikinteressierte Besucher wird die Ausstellung eines Sportwagens für Aufsehen sorgen.



Spannend wird auch das Rahmenprogramm: Auftritt der Kindertanzgruppe „Kess“



Am Sonntag, können die Besucher des Autofrühlings gleich durchstarten und zum verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr im Gewerbepark Langenwolschendorf shoppen.