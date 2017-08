37. Kakteenschau in Fraureuth/ bei Werdau am 2. September 2017



Dass alle Kakteen blühen, hat sich schon herumgesprochen. Bei manchen Arten dauert es allerdings Jahrzehnte, andere blühen schon im 2. Jahr nach der Aussaat. Aber duften Kakteenblüten auch?

Die meisten leider nicht. Aber zum Beispiel die alten Bauernkakteen- lateinisch Echinopsis und deren Züchtungen verströmen einen herrlichen Duft, meist nach Vanille.

Das meinte auch unsere Katze, als wir die Pflanze zum Fotografieren aufgestellt hatten. Vorsicht sollten allerdings allzu neugierige Nasen bei Stapelien walten lassen, die auch Aasblumen genannt werden.

Wer mehr von Kakteen sehen oder wissen will, der ist herzlich zu unserer Kakteenschau eingeladen.



Wie jedes Jahr im Herbst zeigt unsere Ortsgruppe in der Erich- Glowatzky- Mehrzweckhalle in Fraureuth, Zwickauer Straße 8 ihre schönsten Kakteen und Sukkulenten.

Am Samstag, dem 2.September, von 9.00- 18.00 Uhr können Pflanzen angeschaut oder auch gekauft werden. Gern stehen wir bei Fragen Rede und Antwort. Für das leibliche Wohl wird gesorgt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.



Heidrun Netsch

Vorsitzende der Ortsgruppe Werdau

der Deutschen Kakteengesellschaft