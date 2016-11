Am 1. Advent, 27. November 2016, 15 Uhr, findet in der Bernsgrüner Kirche ein Konzert mit dem „Greizer Volkskunstensemble e.V.“ statt, zudem herzlich eingeladen wird.



Foto aus 2015: Das „Greizer Volkskunstensemble e.V.“ gastiert am ersten Adventssonntag zum dritten Mal in der Kirche Bernsgrün.